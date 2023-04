5 consigli per pulire lo schermo del tuo Mac

La pulizia regolare dello schermo è un gesto importante. Con questi cinque suggerimenti, puoi evitare l’accumulo di sporco e polvere che potrebbero comprometterne l’affilatura e la longevità.

Spesso ce ne dimentichiamo, ma uno schermo pulito può proteggere meglio i tuoi occhi da riflessi e bagliori. Tuttavia, è importante prendersi cura del proprio schermo con i prodotti giusti e utilizzare gesti delicati per evitare di danneggiarlo.

Ti daremo 5 consigli per pulire correttamente lo schermo del tuo computer e mantenerlo in buone condizioni il più a lungo possibile.

Suggerimento n. 1: utilizzare un panno asciutto

Il primo consiglio è utilizzare un panno in microfibra asciutto per strofinare delicatamente lo schermo con movimenti circolari. Applicare una pressione costante senza premere troppo forte. Potrebbero essere necessari fino a cinque minuti per strofinare lo schermo per rimuovere tutte le impronte digitali e le macchie.

Per evitare di toccare lo schermo e creare nuovi punti, sentiti libero di tenere lo schermo dalla parte superiore o laterale della tastiera.

Suggerimento n. 2: utilizzare un panno umido

Il secondo consiglio è quello di utilizzare un panno morbido inumidito con acqua. Fare attenzione a non utilizzare un panno troppo umido, in quanto ciò potrebbe causare infiltrazioni d’acqua nel computer e causare gravi danni.

Prendi in considerazione l’utilizzo di acqua distillata invece dell’acqua del rubinetto, poiché l’acqua del rubinetto contiene minerali conduttivi che possono causare un cortocircuito. Evitare di spruzzare acqua direttamente sullo schermo, in quanto ciò aumenta il rischio che l’acqua entri nella macchina.

Suggerimento n. 3: utilizzare un prodotto per la pulizia appropriato

Il terzo suggerimento è utilizzare detergenti progettati per schermi LCD. È importante spruzzare il prodotto sul tessuto piuttosto che direttamente sullo schermo. Questo per evitare che il liquido penetri in qualsiasi apertura del dispositivo e provochi cortocircuiti.

I prodotti per la pulizia generici, che contengono alcool, candeggina, aerosol, solventi o prodotti abrasivi, dovrebbero essere evitati. Infatti, possono causare seri danni allo schermo, o addirittura romperlo.

Suggerimento n. 4: utilizzare salviette speciali

Il quarto consiglio è quello di utilizzare salviette appositamente studiate per la pulizia degli schermi LCD o Plasma. Queste salviette contengono abbastanza prodotto per pulire lo schermo senza bagnarlo.

È importante verificare che le salviettine umidificate non contengano alcol, in quanto ciò potrebbe danneggiare lo schermo. È necessario strofinare lo schermo, facendo piccoli gesti circolari. Il tutto mantenendo una pressione costante, ma senza premere troppo forte.

Suggerimento n. 5: cosa non fare

È importante evitare panni abrasivi, panni di spugna, salviette di carta e prodotti contenenti acetone. Anche prodotti come detergenti per vetri, detergenti per la casa, aerosol, solventi, ammoniaca, prodotti abrasivi o prodotti contenenti perossido di idrogeno devono essere evitati durante la pulizia dello schermo.

Fare attenzione a non spruzzare il prodotto per la pulizia direttamente sullo schermo o passare il panno attraverso le aperture del dispositivo. Inoltre, non lasciare il computer acceso o collegato durante la pulizia. Rendilo reale vicino. Questo piccolo gesto può aiutarti a evitare il rischio di danni ai componenti e scosse elettriche.

Conclusione

In breve, è importante pulire regolarmente lo schermo del tuo MacBook per evitare accumuli di polvere, impronte digitali e macchie. Per pulire in sicurezza lo schermo, si consiglia di utilizzare un panno morbido in microfibra asciutto o inumidito con acqua o un detergente specifico per schermi LCD.

