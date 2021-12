Il robot della perseveranza fa una scoperta sorprendente su Marte: “È stato totalmente inaspettato”

Stavamo per dimenticarlo, ma si avvicina un anno di perseverante presenza di robot su Marte. E il suo lavoro è facile! Aveva appena scoperto che la superficie rocciosa su cui stava rotolando, la superficie di un antico lago chiamato Jezero Crater, era il risultato di colate laviche. Quindi non è una roccia sedimentaria come inizialmente previsto dagli scienziati. “È stato completamente inaspettato e abbiamo difficoltà a capire cosa significhi. Ma indovinerò dicendo che questa non è la superficie originale del cratere. Pensiamo che sia molto più profonda di quanto lo siamo attualmente”, Ken Farley, capo scienziato di Perseverance, ha detto alla CNN.

Lo scorso settembre, gli scienziati hanno raccolto questa incredibile roccia marziana. Inizialmente sospettavano che fosse una roccia vulcanica, ma è stato confermato solo di recente. “Questa roccia consentirà ai futuri scienziati di datare gli eventi di Jezero, di comprendere il periodo durante il quale l’acqua era più comune sulla sua superficie e di comprendere meglio la storia del pianeta”, ha continuato Ken Farley.

l’importanza dell’acqua

Le rocce ignee sono particolarmente utili perché possono essere accuratamente datate. Inoltre, queste rocce mostrano segni di interazioni significative con l’acqua. Contiene sali minerali, eventualmente precipitati quando l’acqua evapora. Ciò conferma che l’acqua è rimasta nel cratere per molto tempo, afferma la NASA.

L’obiettivo della missione è cercare segni di vita antica su Marte, come tracce di vita microbica fossilizzate nelle rocce. Il campionamento continuerà, con la persistenza di trasferire più di trenta provette aggiuntive per ulteriori campioni. La NASA pianifica quindi una missione per riportare i campioni sulla Terra negli anni 2030 in modo che possano essere analizzati utilizzando strumenti più complessi di quelli che possono essere portati su Marte.