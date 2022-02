Klonoa Phantasy Reverie Series, SD Gundam Battle Alliance e Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival arriva a Swicth

BANDAI NAMCO (qui vient de changer de logo) annonce trois nouveaux titoli : Klonoa Phantasy Reverie Series, SD Gundam Battle Alliance e Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival.

Klonoa Phantasy Reverie Series

Afin de célébrer le 25e anniversaire de la franchising, la serie Fantastica fantasia di Klonoa presente Klonoa: Porta a Phantomile et Klonoa 2: Il velo di Lunatea. Les graphismes de ces deux titres ont bénéficié d’une refonte élégante, avec unae résolution de 60 immagini par seconde et jusqu’à 4K. Le monde bien-aimé de Klonoa e il suo gameplay classico sono stati scelti per i nuovi giochi e per i fan dell’originale puissent en profiter.

Sorti inizializzazioni en 1997 par Namco, Clonoa est un jeu de plateforme à défilement latéral avec des personnages haut en couleur et univers de jeu vivant. C’est au joueur d’entreprendre un voyage pour sauver Phantomile, en se lissant dans la peau de Klonoa. La versione remasterisée ajoute un niveau de hardé réglable e une option de coopération a 2 joueurs, permanente aux nouveaux venus dans la franchising de se plonger dans l’action et aux fans de longue date de se retrouver facilement.

Klonoa Phantasy Reverie Series sera disponibile su Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Steam.

SD Gundam Battle Alliance

Les pilotes peuvent évoluer dans l’univers de Gundam come jamais auparavant avec des visuels styles, des animations de dynamiques et des effetti impressionnants tout en combattant en coopération dans SD GUNDAM BATTAGLIA ALLEANZA. Questo gioco di ruolo d’azione è un gioco da ragazzi dans un altro mondo per i biais d’un phénomène étrange connu sous le nom de « Breaks », et leur fait découvrir des œuvres originales issues d’un édamutire s’ en fforçant de ramener le monde à la normale.

Da «Mobile Suit Gundam» a «Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans», SDGUNDAM BATTAGLIA ALLEANZA Incoraggiare le persone a dirigere un viaggio di 3 unità per vivere le lotte cooperative con passioni avec una moltitudine di persone e di meccanismi. Les joueurs peuvent vivre l’histoire en solo o profittevole della forza unica di Mobile Suit per riportare la vittoria en se joignant à des amis. SD GUNDAM BATTAGLIA ALLEANZA Permet aux joueurs d’affronter des versioni Super Déformées (SD) des Mobile Suits de la série Gundam con animazioni passionnantes dans ce tout nouveau RPG épique.

SD GUNDAM BATTAGLIA ALLEANZA sera disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, e su PC tramite Steam e Windows nel 2022.

Taiko no Tatsujin: Festival del ritmo

Taiko no Tatsujin: Festival del ritmo invite les joueurs à mettre leurs compétences rythmiques à l’épreuve!

Dan Taiko no Tatsujin: Festival del ritmoles joueurs peuvent jouer du tamburo per atteindre des niveaux de sincronizzazione avec une bibliothèque étendue de plus de 76 rythmes entraînants allant du classique aux chansons populaires.

de più, Taiko no Tatsujin: Festival del ritmo proporre deux nouveaux modes de jeu. Dans le mode DON-chan Band, les joueurs peuvent prendre part à un concert live à 4 joueurs et s’amuser ensemble. Dans le mode Great Drum Toy War, les joueurs peuvent s’affronter pour déterminer qui est le maître ultime du tambur !

Taiko no Tatjin: Festival del ritmo sera disponibile in esclusiva su Nintendo Switch nel 2022.