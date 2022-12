📰 Dopo quattro anni di attività su Marte, la missione InSight ha esaurito le energie

sonda (Sonda significa nel campo degli astronauti macchina …)

In vista di l'artista mostra th Sondaggio di opinione pubblica da vicino Superficie dal sito gocciolare InSight attraverso tre diverse tecnologie: eco culla di supporto del sismometro, onde È il risultato di tentativi di seppellire il penetratore HP3 nel terreno, deformando infine la superficie con diavoli di polvere (© IPGP / Nicolas Sarter).

La missione InSight della NASA, con a bordo lo strumento francese SEIS, si è conclusa dopo oltre quattro anni di raccolta di dati scientifici unici su Marte. I team JPL non sono riusciti a contattaredopo due tentativi consecutivi, il che li porta a concludere che le batterie solari del veicolo spaziale sono scariche

L'obiettivo di InSight era esaminare l'interno di Marte. il dati raccolti dalla sonda e dai suoi strumenti, forniti dettagli degli strati interni di pianeta rosso sugli effetti sorprendentemente variabili, sotto la superficie, di campo magnetico In gran parte estinto, a causa del clima in questa regione di Marte e oltreattività sismico.

Lo strumento SEIS ha compiuto in pieno la sua missione rivoluzionando la conoscenza di Marte grazie ai 1.318 terremoti rilevati negli ultimi quattro anni. livello di prestazione e affidabilità È stato assolutamente fantastico, così come il coinvolgimento e l'impegno dei team francesi del CNES e del CNES CNRS in piena collaborazione con i team NASA La National Aeronautics and Space Administration.

Le squadre operative hanno permesso di raddoppiare la durata competere dalla missione, ed è stato premiato con l'esposizione da parte del SEIS durante l'espansione della missione Biggest Earthquake Martino Non fu mai scoperto (quello grande di magnitudo 4.7) e il maggiore e senza precedenti nella storia recente degli impatti meteoritici dei pianeti tellurici. Il sismometro è l'ultimo strumento mondo Quello è rimasto acceso mentre la polvere raccolta sui pannelli solari del lander ne riduceva gradualmente la potenza, un processo iniziato prima che la NASA decidesse di estendere la missione all'inizio di quest'anno. generale.

"Ho assistito al lancio e all'atterraggio di questa missione. E mentre dire addio a un veicolo spaziale è sempre triste, oggi dovrebbe essere celebrato per l'incredibile scienza svolta da InSight."ha affermato Thomas Zurbuchen, co-amministratore della direzione della missione scientifica della NASA. "I soli dati sismici di questa missione del programma di esplorazione forniscono intuizioni straordinarie non solo su Marte, ma anche su altri corpi rocciosi, tra cui Tira. "

Con InSight, la sismologia è stata al centro di una missione extraterrestre per la prima volta dai tempi delle missioni Apollo, quando gli astronauti portarono i sismografi sulla Luna.ha dichiarato Philippe Legnonet diIstituto A partire dal fisico Dal mondo Parigi (IPGP), direttore scientifico francese del sismometro SEIS di InSight. "Abbiamo innovato e il nostro team scientifico e tecnologico può essere orgoglioso di tutto ciò che abbiamo imparato lungo il percorso Modo. "

Destinato principalmente a posizionare strumenti scientifici su Marte, il piccolo boom e la pala hanno anche contribuito a rimuovere la polvere dai pannelli solari di InSight quando l'energia ha iniziato a scarseggiare. Inaspettatamente, le squadre della missione decidono di poter spargere la polvere del bulldozer sui pannelli durante la missione giorni A partire dal sfogo permettendo ai granuli in caduta di spazzare via delicatamente la polvere dalle assi.

“Il solo atterraggio su Marte è un traguardo, e InSight ha realizzato molto di più.”ha detto Lori Leshin, direttore del Jet Propulsion Laboratory che gestisce la missione. “Come scienziato su Marte, ho trovato entusiasmante il set di dati fornito da InSight.”

"Il successo della missione InSight e la straordinaria qualità dei dati forniti da SEIS illustrano perfettamente la conoscenza francese della scienza su Marte, riconosciuta in tutto il mondo e che consente a tutti di imparare sempre di più sul pianeta. labbra Così, sul nostro pianeta Terra " ha detto Philippe Baptiste, CEO di CNES.

“Abbiamo considerato InSight nostro amico e collega su Marte negli ultimi quattro anni, quindi è difficile salutarlo anche se merita di essere ritirato”. ha affermato Bruce Banerdt del Jet Propulsion Laboratory, capo scienziato della missione.