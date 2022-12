Che tu stia cercando tutti i corvi di Odino o affrontando i terribili berserker che vivono nei 9 Regni, scopri la nostra procedura dettagliata esclusiva per PS4/PS5 di fine anno, con tutti gli indizi necessari per completare il gioco con facilità al 100%. .

God of War Ragnarok: l’hai ricevuto per Natale? Trova la nostra guida completa

God of War Ragnarok: Soluce, guida completa

buon compleanno ! Forse sarai abbastanza fortunato da trovare un nuovissimo God of War Ragnarok sotto l’albero, e chissà, forse arriverà con PS5 grazie al bundle che Sony offre dal 9 novembre. Ad ogni modo, se avvii il gioco per la prima volta, Sentiti libero di consultare le nostre guide per vivere al meglio la lunga avventura che ti aspetta.

Armi, armature e gameplay: tutti i nostri consigli

Il regolamento, con un elenco delle migliori armature e i nostri consigli per migliorare il tuo gameplay E consigli più generali sulla difficoltà o sulla durata della vita: insomma, tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare bene fino all’ultima gara finale con i contenuti di Ragnarok Endgame. Con 9 mondi da esplorare e dozzine di collezionabili da collezionare, sia per completare trofei o semplicemente risolvere una missione secondaria, Noterai subito che il contenuto del gioco è particolarmente denso, quindi sentiti libero di tenere l’indice qui sotto nel tuo angolo preferito.

Procedura dettagliata di attività e servizi

Se lo sviluppo dello scenario di God of War Ragnarok sta andando davvero a buon ritmo, va anche notato che il gioco si concede dei piccoli respiri alla fine di ogni capitolo. Ancora più importante, con più aree aperte piene di missioni secondarie che dovrai completare se sei interessato alla migliore attrezzatura del gioco. Eccezioni: Vale la pena guardare tutti gli spin-off di Kratos e Atreus’ Second Voyage.

Tutte le nostre guide manager

I Santa Monica Studios hanno ascoltato le critiche dei giocatori sul Bestiario in God of War 2018, ed è un po’ troppo piccolo : Ragnarok ha molti altri boss e scambia le sue valchirie contro dozzine di berserker che potrebbero scuotere le pulci se andassi contro di loro senza equipaggiarti al minimo indispensabile. C’è anche una piccola selezione di boss finali ben forniti, il che è bello da allora Ti costringerà a cercare miglioramenti dell’attrezzatura fino all’ultima ora. Vi auguriamo tanto coraggio nell’affrontare la nuova regina di Flickr!