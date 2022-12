CES 2023 – Lenovo IdeaPad Pro 5(i), nuovo Ultrabook da 14 pollici, 16″ x 2,8K 120Hz con Intel Raptor Lake/AMD Ryzen 7000 e GeForce RTX 4000 Nomad 15:00.

14″ o 16″ 2.8K 120Hz sRGB, Intel Raptor Lake-H, GeForce RTX 4050, Wi-Fi 6E, TB4, ecc.

Lenovo annuncia i nuovi Ultrabook pochi giorni prima del CES 2023, il Lenovo IdeaPad Pro 5i 14IRH8/14ARP8/14APH8 da 14 e 16IRH8/16ARP8/16APH8 da 16 pollici con display fino a 2,8kHz e dotato di Intel Raptor Lake-H o AMD Ryzen 7000 o scheda grafica NVIDIA RTX 4000, storage SSD o persino connettività Wi-Fi 6E e USB-C Thunderbolt 4, il tutto in uno chassis sottile e leggero.

a monte di CES 2023Lenovo annuncia il suo Lenovo IdeaPad Pro 5i 14IRH8, che offre a Autonomia dichiarata per 15 ore Sotto Windows 11 (Pro) con la batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 75 Wh per 3 ore in 15 minuti.

Pubblicizzato nei design Arctic Grey e Frost Blue, pesa 1,43 libbre Misura 312 “x 221” 15,99 mm.

Questo Ultrabook è costruito attorno a un processore Intel Core di 13a generazione Lago Rapace Più precisamente, un ibrido Rapace del lago – H Quanto a Nucleo i5-13500H Quanto a Nucleo i7-13700H.

Anche il core è composto da 16/32 GB LPDDR5 6400 MHz di RAM più spazio di archiviazione SSD M.2 NVMe de 512 vai 1 a.

È inoltre opzionale una scheda grafica dedicata di nuova generazione amplificatore nvidia previsto per GeForce RTX 3050 6 GB di GDDR6 dedicata.

Il Lenovo IdeaPad Pro 5i 14IRH8 offre anche connettività Wi-Fi 6E ascia (2 x 2), Bluetooth 5.1, HDMI 2.1, audio combo Casque/Micro, 2 USB 3.2 (Gen1), 1 Porta USB 3.2 di tipo C (Gen1), 1 USB-C Porta Thunderbolt 4 Più un lettore di schede SD.

Questo laptop affida la sua visualizzazione a un file Schermo da 14 pollici 16/10 100% sRGB A bassa emissione di luce blu, OR IPS 2.2K (2240 ​​​​x 1400) 300 cd/m², vale a dire IPS 2.8K (2880 x 1800) 120 Hz 400 cd/m².

Troviamo sopra lo schermo a Web camera a infrarossi Full HD attraverso il quale puoi Autenticazione biometrica Su un piano di parità riconoscimento facciale tramite la tecnologia Windows Hello.

Ci sono anche due altoparlanti Dolby Atmos (2 x 2 W) e un tweeter Tastiera chiclet retroilluminataIl tutto con una costruzione durevole grazie alla sua conformità agli standard militari statunitensi MIL-STD-810H.

Verrà rilasciato Lenovo IdeaPad Pro 5i 14IRH8 aprile 2023 Partendo da 1199 europroprio come suo fratello maggiore Lenovo Idea Pad Pro 5i 16IRH8.

Quest’ultimo adotta la forma di uno più grande che pesa di più 1,95 libbrecon una dimensione di 356 x 251 x 17,9 mm Offre una dichiarata indipendenza di 7 ore.

Anche il Lenovo IdeaPad Pro 5i 16IRH8 si distingue Schermo IPS 2.5K da 16 pollici (2560 x 1600) 120Hz 16/10ohm 350 cd/mq 100% sRGB Con bassa emissione di luce blu.

Inoltre, offre un’opzione aggiuntiva per la scheda grafica dedicata: File La scheda GeForce RTX 4050 appartengono al futuro dominio GeForce RTX 4000 Con architettura NVIDIA Ecco Lovelace.

il Lenovo IdeaPad Pro 5 14ARP8 / Lenovo IdeaPad Pro 5 14APH8 Si differenzia dal Lenovo IdeaPad Pro 5i 14IRH8 in quanto offre una piattaforma all-in-one AMD e un Porta USB 4 di tipo C Invece di USB-C Thunderbolt 4.

Senza l’opzione di una scheda grafica dedicata, è con un processore AMDRyzen 7000 Nuova generazione Ryzen 5 7640HS Fenice Hexa-core, quindi è Ryzen 7 7735HS Rembrandt aggiornamento Octo Core o Ryzen 7 7840HS Phoenix Octo Core.

Se presentato a Autonomia dichiarata per 12 oresuo fratello maggiore Lenovo IdeaPad Pro 5 16ARP8 / Lenovo IdeaPad Pro 5 16APH8 Offre dichiarata indipendenza per 14 ore.

Si differenzia dalla versione Intel per i processori Ryzen 5 7535HS Rembrandt Refresh Hexa Core, Ryzen 5 7640HS Phoenix Hexa Core, Ryzen 7 7735HS Rembrandt Refresh Octo Core e Ryzen 7 7840HS Phoenix Octo Core.

Rilasci AMD pianificati maggio 2023 Partendo da 1099 euro.