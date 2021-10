Wut van Aert e Lotte Kubicki sono stati incoronati Fiandre e Fiandre dell’anno

Van Aert e Kopecky? chi altro ? Se i titoli possono essere discussi l’anno scorso, non c’è un’immagine basata sui risultati del 2021. E non solo perché sono entrambi campioni belgi.

Dallo scorso anno, il pilota della Liv Racing si è posizionato al vertice della gerarchia belga. Lo stato di questa stagione è stato confermato. Kopecky è la regolarità incarnata. Nel 2021 ha segnato 23 delle sue prime 5 gare in 34 giorni di gare. quasi sempre puntuale, Miss Top 5 Sa anche vincere. Ha collezionato 8 vittorie la scorsa stagione, fino a quella dall’inizio della sua carriera. Ha alzato le braccia verso Samyn, ha conquistato il doppio campionato belga (tempo e strada) e ha vinto il Giro del Belgio e la quarta tappa del Challenge de la Vuelta. Questa vittoria, la sua seconda al World Tour, incarna il percorso che deve seguire 8° concorrente della classifica UCI.

►►► Leggi anche: Campionati del mondo su pista: Lotte Kubiki, oro, corsa a punti, Guess e De Ketely, bronzo, stile americano

protagonista femminile Indiscusso del ciclismo belga, Kopecky vuole percorrere la pista e affermarsi a livello internazionale. Il suo quarto posto alle Olimpiadi dimostra che ha i mezzi per realizzare le sue ambizioni. Il suo trasferimento all’SD Worx dovrebbe aiutarlo.. I suoi strepitosi mondiali in pista (soldi in eliminazioni e in corsa a punti) dovrebbero essere l’innesco.

Con quella fiducia in più e un po’ di sfortuna (problemi meccanici alla Strade e alla Ronde, cadute in pista a Tokyo), dovrebbe essere in grado di trasformare diversi posti d’onore in successi nelle gare più importanti del calendario.

Un desiderio condiviso da Fan Arte e Kubiki. Se ci riescono, questo duo verrà applicato Ancora in Coppa nel 2022.