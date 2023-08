‘Eden Hazard non ha più energie’: l’ex Red Devil è più vicino che mai al ritiro

Con il passare dei giorni, la fine della carriera di Eden Hazard si avvicina. Ancora senza club dalla fine della sua avventura al Real Madrid, l’ex Red Devil è andato in vacanza con la famiglia. Giusto per ricaricare le batterie e, soprattutto, per valutare i pro e i contro.

Vi avevamo detto il mese scorso che la direzione era chiara verso la fine della sua carriera, anche se non era stata presa alcuna decisione ufficiale. Sono emerse alcune voci, come la vicinanza del Crystal Palace. Ma questa idea era tanto infondata quanto improbabile.

D’ora in poi l’ovvio avrà la precedenza sulle idee folli: il giocatore sta per appendere le scarpette al chiodo. I media spagnoli confermano le nostre informazioni. “Eden Hazard sarà sul punto di porre fine alla sua lunga e produttiva carriera da giocatore”“, spiega A.S. “L’ex calciatore dell’anno in Europa è arrivato a un bivio per quanto riguarda il suo futuro”, ha aggiunto.

Tendenza confermata per Eden Hazard: l’ex Red Devil ha già rifiutato due offerte

Quest’estate l’ex giocatore del Real Madrid era molto ricercato. “Fonti vicine alla vicenda hanno confermato che Hazard ha ricevuto offerte allettanti da Stati Uniti, Arabia Saudita, Inghilterra, Spagna, Francia e perfino Scozia. Ma non era convinto di unirsi ad uno dei suoi club”.

Secondo i media spagnoli, l’Inter Miami era molto interessata all’idea di firmare un contratto con Al-Bernawi. “Ma Beckham alla fine ha ottenuto un ‘no’ come risposta.” Anche un ritorno al Lille fa parte delle speculazioni e fa sognare i tifosi del LOSC. L’idea era allettante di chiudere il cerchio. Ma mentalmente Hazardinho non vuole più impegnarsi in questo senso. “Si trova di fronte a un grande interrogativo: ha ancora voglia di tornare nel mondo del calcio? Secondo fonti vicine al suo entourage, il belga, in questo momento, non ha più le energie per tentare nuovamente la fortuna. Nonostante i club e i tentativi per convincerlo a tornare e le offerte ci sono, non vorrà tornare nell’arena.

Eden Hazard sotto i riflettori ma incerto sul suo futuro: “Non so ancora se continuerò o no”

Considerato da molti il ​​miglior giocatore belga della storia, non lascerà un grande impatto nella sua avventura al Real Madrid. D’altronde impossibile dimenticare il periodo trascorso al Chelsea, dove ha illuminato il mondo del calcio con il suo talento. Con i Mondiali 2018 come momento clou.