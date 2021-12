WTA sospende i tornei in Cina: extra morale, economicamente pazzo

Sospendendo i tornei in Cina, la WTA si assume notevoli rischi finanziari privandosi del mercato più redditizio.

nSiamo pienamente preparati a ritirare la nostra attività dalla Cina e ad affrontare eventuali complicazioni che potrebbero sorgere”.

Le parole del presidente della WTA Steve Simon, pronunciate dieci giorni fa, non sono state minacce sgradite poiché mercoledì sera il Consiglio di amministrazione del Tennis femminile ha mantenuto le promesse: “Annuncio l’immediata sospensione di tutti i tornei WTA in Cina, compreso Hong Kong. In buona coscienza, non vedo come posso chiedere ai nostri atleti di partecipare a tornei quando Peng Shuai non è autorizzato a comunicare liberamente e sembra essere stato sotto pressione per confutare le sue accuse di violenza sessuale”.

Questa è una decisione che può essere accolta solo da un punto di vista umanitario, perché in un mondo governato dal denaro, il WTA ha difeso i valori umani e ha fatto capire alla Cina che gli interessi economici non verranno mai prima dei diritti umani. Ma facendo questo gesto potente, Steve Simon potrebbe aver causato un’ulcera allo stomaco tra i contabili della WTA. perché ? Perché nel corso di un decennio, la Cina, attraverso i suoi tornei e gli sponsor che produce, è diventata il più grande cassetto di contanti della WTA. La WTA, che ha anche stabilito la sua terza sede a Pechino. Nel 2021, se alla festa non fosse stato invitato il Covid, vi si sarebbero giocati undici WTA Championship (su 69 sessioni in-ring, ovvero il 16%). Questo è sproporzionato rispetto al peso ridotto che oggi pesa, a livello puramente matematico, il Medio Impero. Il numero 1 nazionale Zhang Shuai si è classificato 62° al mondo, mentre il miglior giocatore ATP, Zhang Zhizen, non ha nemmeno preso i primi 300. Nel 2019, nell’ultima stagione completa, 27 milioni di euro sono stati assegnati ai giocatori nelle nove competizioni . organizzato sul suolo cinese. La WTA, meno bancabile dell’ATP, ha scoperto la gallina dalle uova d’oro al culmine di quella relazione firmando nel 2018 una partnership decennale da 1 miliardo di dollari per spostare lo Shenzhen Women’s Masters fino al 2028. Steve Simon pensò all’epoca Che questo accordo era “La firma più importante e importante della WTA in 45 anni”.

