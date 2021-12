Elise Vanderlust, punta di diamante della staffetta mista belga, ‘sogna il terzo posto’

Il Belgio giocherà una squadra forte nella staffetta mista ai Campionati europei di sci di fondo a Dublino domenica. Elise Vanderlust guiderà la squadra. “Sogniamo il 3° posto, ma sarebbe bello arrivare tra i primi 5“, come dici.

Come la strada accidentata di Dublino voglia di viaggiaree Campione d’Europa nei 1500m indoor. “Mi sta bene. Nonostante un po’ di fango e un po’ di arrampicata, va tutto beneLei disse “.Le discese e le salite sono graduali e poco ripide. Lo amo. Scende per primo, quindi sarà subito abbastanza veloce. A questo punto sarà importante non bruciare le cartucce, e poi, nella parte pesante, bisognerà tener conto di quelle che sono andate troppo veloci.“

La nazionale belga è molto forte con Robin Verheidene Vanessa Schonet e Stijn Biten Chi correrà dietro a Elise Vanderlust, che eseguirà il primo incarico. “Sono così felice di poter correre nella prima gara“Questo Vanderelst.”Così, stai facendo una gara davvero normale. La mia ambizione è quella di rimanere il più possibile in contatto con i primi della corsa. Come squadra, il terzo posto è il nostro sogno, ma sarebbe anche bello avere i primi 5 giocatori. L’Irlanda è la mia prima preferita, poi Spagna, Gran Bretagna e Francia sono particolarmente forti“.

Essere in grado di correre come atleta individuale in un evento di squadra è qualcosa che Montoise apprezza. “È divertente da fare. Quel lungo periodo è sempre bello, ma lo trovo anche un po’ stressante, perché non voglio rovinarlo ai miei compagni di squadra. D’altra parte, possiamo condividere la tensione. Ci riscaldiamo insieme e c’è vero spirito di squadra. molto bene.“