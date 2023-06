WRC Sardinia – Thierry Neuville in testa prima dell’ultima giornata: “Rimarremo concentrati… non ci resta che fare!”

Thierry Neuville (Hyundai) sabato ha vinto il Rally di Sardegna, sesta prova del Campionato del Mondo Rally.

“L’obiettivo di partire stamattina era recuperare qualche secondo. Siamo partiti bene con un paio di graffi prima di prendere un bel colpo a un certo punto: Ogier ha guidato molto bene, e abbiamo avuto l’impressione di essere un po’, ma il tempo non c’era, nel pomeriggio abbiamo gestito molto bene le gomme, abbiamo mantenuto la pressione, Ogier ha commesso un errore e siamo riusciti a passare anche Lappi” Siamo in testa, è un ottimo risultato risultato. Lapi è secondo, è un ottimo risultato per la squadra. Ci sono quattro fasi rimanenti.”TN ha detto al nostro microfono.

“Abbiamo cercato di andare il più forte possibile in tutte le tappe, per seguire anche il nostro feeling. Subito ho avuto un buon feeling. Le condizioni non erano buone, ma ho sentito che il tempo doveva essere buono se avessi mantenuto quel ritmo. Solo alla fine ho saputo che Ogier era fuori e che Lappi stava perdendo tempo. Non so se era necessario che rallentasse quando ha visto che Ogier si stava arrendendo. Avrei potuto avere qualche problema anche io. “Bisognerà vedere se ha davvero rallentato. Sicuramente lo ha infastidito molto vederlo fuori, dopo quello di È sempre difficile rimanere concentrati. Sapeva che se non fossi riuscito a superarlo sarebbe arrivato secondo. Penso che lui ha preferito assicurarsi il suo posto”.

“Oggi abbiamo gestito molto bene le gomme. Abbiamo visto tutti gli altri perdere molto tempo nelle fasi finali. Abbiamo ancora un po’ di tempo per domenica, quindi rimarremo concentrati e cercheremo di lavorare bene con gli ingegneri stasera in modo che la macchina è perfetto per l’ultimo giorno. Tutto Tienilo!”ha finito.