Roland Garris: Sander Geli e Göran Vliegen sono passati ai quarti di finale di doppio al tie-break

Sander Geli e Göran Fliegen si sono assicurati i biglietti per i quarti di finale del torneo di doppio Roland Garros, il secondo turno del Grande Slam della stagione, sabato sulla terra battuta a Parigi.

I numeri 40 e 41 del mondo in doppio hanno segnato la vittoria dopo il superbreak contro la coppia del nono classificato formata dal messicano Santiago Gonzalez (ATP 20) e dal suo compagno francese Edouard Roger-Vasselin (ATP 16), 7-5, 6.7 (3 /7), 7-6 (5/10). La partita è durata 2 ore e 50 minuti.

All’inizio della partita, Geli e Vliegen hanno concesso la seconda di servizio ma hanno interrotto il rimpallo per rimontare sul 4-4. In vantaggio per 6-5, hanno preso il servizio dell’avversario e hanno vinto il primo set, 7-5.

Nel secondo gruppo, il duo che difende i colori del Belgio in Coppa Davis ha beneficiato di due palle break nella prima metà del servizio di Gonzalez e Roger Vasilin, ma non le ha trasformate. Poi le partite si sono scambiate fino al tie-break, dominato da francesi e messicani, 7/3.

Su quello slancio, hanno giocato le prime tre partite del Gruppo C prima che i belgi reagissero. Sul 3-1, Edouard Roger-Vasselin ha chiamato il suo fisioterapista per un dolore all’inguine, dopo di che Gillett e Vliegen hanno rotto una controfrattura per forzare un supertime decisivo. Dopo aver ampliato un divario di 4 punti, i due hanno convertito il loro primo match point per presentarsi al loro primo quarto di finale al Roland Garros.

Al prossimo turno, Joran Vliegen e Sander Gelli troveranno gli argentini Maximo Gonzalez (ATP 31) e Andres Molteni (ATP 25), che formano i 14° vincitori della testa di serie N.2 formata dall’americano Rajiv Ram e dal britannico Joe Salisbury. Terza e quarta al mondo in doppio.