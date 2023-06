L’autore tre volte più venduto di The Four Stages of This Saturday Morning, Thierry Neuville (Hyundai) è comunque arrivata terza al Rally di Sardegna che ospita il sesto round della stagione (WRC). È a 24,7 secondi dal leader Sebastian Auger (Toyota) 6,5 secondi davanti al suo compagno di squadra Esapekka Lappisecondo.

“Questa mattina abbiamo guidato molto bene e non abbiamo commesso errori. Siamo scesi un po’ dal comando, ma ci siamo avvicinati al nostro compagno di squadra. Abbiamo fatto tre graffi su quattro speciali, ma abbiamo perso troppo tempo per questo quarto speciale. Tuttavia, abbiamo mantenuto lo stesso ritmo. Anche in questo caso, sappiamo che in determinate circostanze, semplicemente non ci siamo stati. Dobbiamo ancora lavorare. Ovviamente, è stato così in questo particolare spettacolo. “Non so se saremo in grado di rispondere nella seconda strofa di Questa offerta speciale. Dipenderà un po’ dalle circostanze in cui la otteniamo.”ha detto il belga al nostro microfono.

prima di aggiungere: “La confidenza con la macchina è migliore, ma c’è sempre spazio per fare un po’ meglio. Oggi mi sentivo meglio rispetto a tutto il venerdì. Le prove speciali erano forse un po’ più larghe, con un po’ meno ciottoli. Il terreno era molto morbido. Forse andava bene meglio noi”.

“Penso che dobbiamo puntare al secondo per ottenere un vantaggio su Rovanpera. Se finisce una posizione dietro di noi, c’è solo un distacco di tre punti. Dobbiamo puntare al secondo e vedere cosa succede davanti. Può succedere di tutto. Noi dobbiamo rimanere vigili e in contatto, dovremo scegliere bene le gomme perché abbiamo pochissima gomma rimasta questo pomeriggio e tutto il circuito domenica”.poi concluso TN.