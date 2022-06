‘Wow, ce l’abbiamo fatta’: Britney Spears, appena sposata con Sam Asgari, condivide il video dell’evento

Britney Spears si è sposata giovedì Nella sua casa di Thousand Oaks, in California. La cantante 40enne ha detto sì al suo compagno Sam Asgari, 28 anni. Britney Spears e Sam Asgari sono stati molto conservatori riguardo al loro matrimonio, la cui notizia è stata filtrata solo di recente dai media specializzati.

La coppia era circondata da circa 50 dei loro più cari amici e familiari. Per la festa in sé, la cantante di “Oops!…I Did It Again” ha indossato un mini abito di Versace con un corsetto, mentre l’istruttore di fitness ha optato per uno smoking classico.

La cantante ha pubblicato sul suo account Instagram foto e un video del matrimonio. “Ce l’abbiamo fatta e ci siamo sposati‘, ha scritto la stella.È stato il giorno più emozionante. Ero così nervoso per tutta la mattina (…) La festa era un sogno e la festa era ancora più bella.“

Poi la star ha ringraziato i suoi ospiti per essere venuti…”Così tante persone meravigliose sono venute al nostro matrimonio e sono ancora sotto shock. Sia la Drew Barrymore che mi piace che Selena Gomez la molto più carina se possibile. Sono rimasto senza parole… Madonna si è baciata di nuovo e abbiamo ballato tutta la notte con Paris Hilton. Grazie Donatella Versace per aver disegnato il mio vestito. Mi sentivo così bella (…) Penso che siamo caduti tutti sulla pista da ballo almeno due volte (…) Sam Asghari I LOVE YOU!“.