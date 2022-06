L’attrice francese Charlotte Valandry in terapia intensiva

L’attrice Charlotte Valandere (Red Kiss, Cordier Judge and Policeman, Tomorrow Us), che ha già subito un trapianto di cuore, ha annunciato di essere in attesa di un “terzo cuore” ed è attualmente in terapia intensiva.

L’attrice e scrittrice Charlotte Valander, 54 anni, ha annunciato in un video di essere in attesa di un nuovo trapianto di cuore. Aveva già avuto il suo primo trapianto nel 2003 dopo diversi attacchi di cuore, ricorda La Voix du Nord. Una prova di vita che narrerai nel romanzo An Unknown Heart. E anche ogni giorno ascolto il battito del mio cuore.

Un cuore particolarmente danneggiato dalle sue cure per l’HIV, che porta con sé dall’età di 18 anni. Questo è il soggetto del suo primo romanzo, la sua autobiografia, che è uscito nel 2005 e che sarà trasformato in un film per la TV intitolato L’ Amour dans le sang.

Il 30 maggio ha informato 61.000 abbonati di essere stata in ospedale per un “breve periodo”. Poi ha condiviso una foto di un gabbiano scattata a Le Touquet, dice, invidiando la sua libertà. Poi, due giorni fa, ha deciso di spiegare i motivi del suo ricovero. Il suo secondo cuore è arrivato “alla fine della gara”: “Quindi aspetto quello che sarà il mio terzo cuore. Può succedere in qualsiasi momento”, ha spiegato ai suoi iscritti su Instagram in un breve sms dove chiede anche sulle emozioni positive e le preghiere perché “un guerriero è un po’ meno un guerriero” .

L’attrice ha ricevuto l’Orso d’argento al Festival di Berlino all’età di 16 anni ed è diventata una popolare personalità televisiva interpretando il ruolo di una ragazza più cordiale nella serie “Kordier, Judge and Policeman”. Ha anche recitato al fianco di Ingrid Chauvin nel film “Il domani appartiene a noi”.