Justin Bieber è rimasto paralizzato a metà del viso: soffre di una rara sindrome

Il cantante Justin Bieber, che aveva appena cancellato due date musicali a Toronto (Canada), ha annunciato tramite il suo account sul sito Instagram, venerdì, di soffrire di una rara sindrome che gli paralizza un lato del viso, costringendolo ad annullare il completamento di il suo giro.

“Ciao a tutti (…) Come potete vedere sulla mia faccia, ho una sindrome chiamata Ramsay HuntLo spiega la star mondiale in un video pubblicato sul suo account a 240 milioni di iscritti.

“C’è una paralisi completa su questo lato della mia facciaAl-Kindi continua, spiegando che riesce solo a strizzare l’occhio con un occhio, oa sorridere solo da un lato della bocca.

“Quindi, per quelli frustrati dalla cancellazione dei miei prossimi spettacoli, non sono fisicamente in grado di farlo. È molto pericoloso come puoi vedereIl cantante 28enne aggiunge.

Mentre il suo World Justice Tour doveva fermarsi lunedì e martedì a New York, al famoso Madison Square Garden, per poi continuare in diverse date negli Stati Uniti prima di partire per l’Europa, Justin Bieber non ha dato alcuna indicazione di riprendere il suo tour.

Era già stato posticipato due volte a causa della pandemia e la cancellazione dei concerti a Toronto ha fatto arrabbiare alcuni fan sui social.

La cantante canadese è stata nominata in otto categorie ai Grammy Awards di quest’anno ma non ha vinto alcun premio. Ne ha avuti due durante la sua carriera.

Cos’è la sindrome di Ramsay Hunt?

La sindrome di Ramsay Hunt è una complicazione del fuoco di Sant’Antonio che si verifica quando l’infiammazione colpisce il nervo facciale vicino a un orecchio. Oltre alla paralisi facciale, può causare la perdita dell’udito.

M. sindrome “Spesso accompagnato da altri danni ai nervi cranici”Possiamo leggere? Orpha.net. Il sito afferma che compaiono i pazienti Eruzione eritemato-vescicolare dolorosa che colpisce la parte esterna ed interna dell’orecchioParalisi facciale.

Altri segni clinici comuni sono perdita dell’udito, tinnito, vertigini, nausea, vomito e nistagmo (oscillazione ritmica involontaria di uno o entrambi gli occhi).

L’incidenza annuale della sindrome di Ramsay Hunt di tipo 2 è compresa tra 3,2 e 4,2 casi ogni 1.000 persone, secondo un rapporto pubblicato sul Canadian Medical Association Journal (CMAJ), i cui risultati sono stati riportati da Notizie canadesi.

Il sito canadese ha ottenuto il parere del medico di emergenza Dr. Kashif Pirzada. “Di solito colpisce le persone con un sistema immunitario indebolito e gli anziani“spiega l’esperto. Quest’ultimo ha dichiarato che”Molto strano“Una persona dell’età di Justin Bieber ha questa sindrome.

La sindrome di Ramsay Hunt viene spesso trattata con farmaci antivirali. “Il pieno recupero può avvenire entro poche settimane“.

“Può essere completamente disabilitante e può causare un cambiamento nella tua voce. Può causare vertigini, vertigini, problemi di equilibrio e problemi di udito.“

Secondo il JAMC, se il trattamento viene iniziato entro tre giorni dalla diagnosi, paresi o paresi, “75% di autodeterminazione“.se il trattamento viene iniziato tra 4 e 7 giorni dopo la diagnosi, o più di 8 giorni,”Il difetto parziale viene risolto rispettivamente del 48 e del 30%.“

Tuttavia, nei casi più gravi, “Alcune persone non riprendono il pieno controllo della parte interessata del viso“, dice il dottore. La maggior parte delle persone guarisce completamente, aggiunge.

Il cantante di “Peach” ha detto che fa esercizi facciali e prende tempo.Riposa, rilassati e torna al 100%“.