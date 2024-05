Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike) riprenderà a gareggiare nel Giro di Norvegia

“Non è sempre stato facile stare lontani, ma per fortuna posso tornare a guardare al futuro”. spiega il belga, la cui stagione è stata sconvolta da fratture multiple (clavicola, costole) e da una contusione al polmone. Sebbene abbia iniziato rapidamente la riabilitazione, non è stato in grado di continuare la stagione classica o di iniziare il Giro, che sperava di scoprire in questa stagione. “In questo momento non posso allenarmi affatto.”ha spiegato l’11 aprile per giustificare il suo ritiro dal Giro d’Italia, dove la sua squadra è stata particolarmente sfortunata (quattro ritiri tra cui Christophe Laporte e Cian Auitdebrix, poi quinto posto assoluto).