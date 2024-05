L’Ucraina svela la lista provvisoria dell’Euro con alcuni nomi interessanti – Euro 2024 – Ucraina

Ancora nessun Alexandre Lacazette, purtroppo.

Giovedì l’Ucraina ha rivelato la lista provvisoria di 26 giocatori e sei riserve per gli Europei. Questo girone è stato ufficialmente convocato per le tre partite preparatorie contro Germania, Polonia e Moldavia, anche se è probabile che la squadra non subisca cambiamenti da qui all’inizio della competizione, salvo infortuni. La selezione finale non sarà rivelata fino alla scadenza del 7 giugno. Tra i nomi scelti dal tecnico Sergei Rebrov troviamo un gruppo di giocatori famosi: Oleksandr Zinchenko, Mykhailo Modric, il capocannoniere del campionato spagnolo, Artem Dovpik, oltre al capitano Andrey Yarmolenko. In porta, Andrey Lunin dovrebbe partire titolare al posto di Anatoly Trubin, portiere del Benfica.

Da notare, come spesso accade con l’Ucraina, la forte presenza di giocatori di Shakhtar Donetsk e Dynamo Kyiv, che hanno inserito sei giocatori ciascuno nel roster di 26 giocatori. Nell’Europeo gli Azzurri affronteranno nel girone Belgio, Slovacchia e Romania. H.

E se l’euro sorprendesse il futuro?

Portieri: Hiorhiy Bushchan (Dinamo Kiev), Anatoly Trubin (Benfica), Andriy Lunin (Real Madrid).

Difensori: Mykola Matvienko (Shakhtar Donetsk), Jochim Konoplya (Shakhtar Donetsk), Valery Bondar (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Tymchik (Dynamo Kyiv), Vitaliy Mikulenko (Everton), Ilya Zabarny (Bournemouth), Oleksandr Svatuk (Dnipro), Maxim. Taloferov (LASK) Bohdan Mikhailenchenko (Polisia).

Centrocampisti: Andriy Yarmolenko (Dynamo Kyiv), Mykola Shaparenko (Dynamo Kyiv), Volodymyr Brazhko (Dynamo Kyiv), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Zubkov (Shakhtar Donetsk), Hiorhi Sudakov (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Zinchenko (Arsenal), Viktor Tsihankov . (Gironi), Mykhailo Modric (Chelsea), Ruslan Malinovsky (Genoa), Serhiy Sidorchuk (KVC Westerlo).

Attaccanti: Artem Dovbek (Gironi), Roman Yaremchuk (Valencia), Vladislav Vanat (Dynamo Kyiv).

Riserva: Dmytro Reznik (Shakhtar Donetsk), Denis Popov (Dynamo Kyiv), Vladislav Kabaev (Dynamo Kyiv), Danilo Cikan (Shakhtar Donetsk), Vitaly Boyalskiy (Dynamo Kyiv), Igor Yarmolyuk (Brentford).