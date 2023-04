Wout van Aert costretto a guadagnare il terzo posto nella Parigi-Roubaix: ‘una foratura nel momento peggiore’

wLa squadra di van Aert ha perso ogni possibilità di giocarsi la vittoria nella Parigi-Roubaix a causa di una foratura al Carrefour de l’Arbre a 15 km dal traguardo, e ha dovuto lasciarsi sfuggire Mathieu van der Poel.





“Ho sbagliato in finale nel peggiore dei casi, il che è un vero peccato”, ha spiegato Van Aert, terzo dietro a Jasper Philipsen e Van der Poel. “Mi sono sentito bene per tutta la gara, anche se in finale ero solo davanti alla mia squadra. C’era una grande possibilità che io e Mathieu ci vedessimo in finale, ma, ahimè, come in un brutto sogno, io ho sentito nella curva del Carrefour de l’Arber che la mia ruota posteriore era completamente piatta. E avevo delle gambe molto buone in quel momento! Il gruppo di inseguitori mi ha raccolto e sono rimasto positivo, ho dato tutto per salire sul podio. Comunque, è stato difficile colmare un distacco di 20 secondi su un pilota come Mathieu van der Poel che meritava la vittoria, è stato molto forte”.