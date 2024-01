Romelu Lukaku tornerà in Belgio?

A 30 anni, Romelu Lukaku ha avuto una carriera movimentata. Il belga ha giocato con l'Everton, l'Inter e qualche volta con il Chelsea, e dal suo esordio con l'Anderlecht nel 2009 si è mosso molto (sette club diversi), compreso il ritorno nelle sue ex squadre. L'attaccante della Roma è tornato in forma ed è attualmente sul podio della classifica marcatori della Serie A. In prestito fino alla prossima estate nella capitale d'Oltralpe, il nativo di Anversa tornerà poi al Chelsea. Ma resterà a Londra mentre i Blues si sottopongono a un restyling da quasi due anni? Allora, cosa riserva il futuro all'uomo che ha segnato 83 gol in 113 presenze con i Red Devils?

Giornale italiano Corriere dello Sport Ciò suggerisce che Romelu Lukaku potrebbe tornare dove tutto ha avuto inizio, all’Anderlecht in Belgio, ma non come giocatore. Anche se la sua carriera è lungi dall'essere finita, il club belga vorrebbe nominarlo nuovo responsabile del settore giovanile. Jan Kindermans, responsabile del settore giovanile dal 2006, aveva infatti sperato che Lukaku subentrasse come suo successore. Ha anche invitato il suo vice, Kevin Vermeulen, affinché il trentenne assumesse il ruolo. Radio Radzinsky. “Spero che un giorno Lukaku torni all'Anderlecht. Ha vissuto fin dall'inizio il progetto Purple Talents e conosce bene questo mondo.. Resta da vedere se questo ritorno avverrà quest’estate.