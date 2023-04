Centinaia di auto ferme per ore in parcheggio, automobilisti disperati abbandonano i mezzi per tornare a casa (VIDEO)

Alcuni sono rimasti addirittura bloccati lì per diverse ore e hanno deciso di abbandonare l’auto per disperazione, preferendo tornare a casa con i mezzi pubblici, secondo le informazioni del Mirror.

Sarah, la giovane donna rimasta bloccata nel traffico, dice di aver chiamato un Uber per tornare a casa. “Siamo arrivati ​​alla nostra macchina al sesto piano nel parcheggio e non siamo nemmeno riusciti a tornare dal nostro posto”, ha detto. “Era pazzesco, era un casino assoluto.”

“Abbiamo attraversato l’uscita per vedere se c’era un problema al semaforo o un incidente, e non c’era niente. Il traffico era mosso… Non capivamo perché fosse così affollato all’interno”, dice un altro autista. “Abbiamo chiamato il numero del parcheggio e ci è stato detto che era perché il semaforo era rimasto rosso troppo a lungo”.