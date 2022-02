Windows 11 Pro, installazione figlio exige un compte Microsoft!

Il sistema di sfruttamento di Windows richiede l’installazione di un computer. Il peut s’agir d’un compte en ligne ou d’un compte local. Depuis quelques années Microsoft tente de faire disparaitre ce dernier. Une nouvelle étape vient d’être franchie.

Depuis le lancement di Windows 11, l’edizione familiare del sistema operativo sollicite per l’installazione di un computer Microsoft e una connessione Internet. Redmond supporta l’opzione di configurazione locale per la configurazione di Windows per la prima volta. Heureusement certe soluzioni di contorno esistenti. La più semplice consiste à déconnecter la macchina di Internet durant il processo di installazione.

Windows 11 Pro, più un’opzione per la creazione di un computer locale

La dernière Anteprima di Windows 11 introduci un cambiamento maggiore à ce sujet. La même approche est désormais appliquée à l’édition « Professionnelle ». En clair, si vous souhaitez installer Windows 11 Professionnel, vous besoin d’un compte Microsoft et d’une connexion Internet. Normalement la soluzione di scollegamento della macchina d’Internet durant il processo di installazione devrait permettre de contourner cette situazione.

Nous n’avons pas encore de date précise concern l’application de ce major change pour le grand public. Pour le moment il touche uniquement les PC inscrits au canal DEV du program Windows Insider.

Microsoft esplicita

“Semblable à Windows 11 Édition familiale, l’édition Windows 11 Professionnel non è necessario per la connessione a Internet per la configurazione iniziale dell’appareil (OOBE). Si vous choisissez de configurer l’appareil pour un usage staff, MSA sera égallement quis pour la configuration.”

Microsoft a promis de proponer des améliorations de manière plus rapide. Il n’est donc pas exclu que cette nouvelle “restriction” soit introduite dans le cadre d’une mise à jour de qualité. Cela significa qu’elle peut débarquer dans les prochains mois avant la pubblicazione de la prima mise à jour des fonctionnalités. Elle est censée débarquer à l’automne prochain.