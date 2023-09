Test – Starfield: Bethesda fa un ritorno trionfante

Era senza dubbio uno dei giochi più attesi dell’anno. È probabile che si verifichi anche un grave potenziale fallimento per Xbox, dopo la debacle di Redfall. Tuttavia, il nuovo gioco di Bethesda Softworks (Fallout, The Elder Scrolls) rappresenta un magistrale ritorno per lo studio sotto i riflettori.

Descritto dal fondatore di Bethesda Softworks come il progetto più ambizioso mai intrapreso dallo studio, Starfield era quello che si potrebbe definire un gioco dall’altissimo potenziale, inizialmente pensato per essere un’esclusiva PlayStation. Secondo alcune indiscrezioni, è stato questo gioco a convincere Microsoft a pagare 8,1 miliardi di dollari per acquistare la società madre dello studio.

È risaputo che, qualche anno fa, Microsoft aveva ancora grandi difficoltà a fornire titoli first-party, cioè pubblicati internamente, di qualità sufficiente. L’editore si è costantemente affidato al trio Forza, Gears of War e Halo. Di fronte al successo delle produzioni PlayStation, Microsoft ha deciso di voltare pagina e ha annunciato l’acquisizione di Bethesda. Un’acquisizione che gli permette di mettere le mani su quasi una dozzina di studi di sviluppo e diversi progetti in fase di sviluppo.

Tuttavia, la prima esclusiva, Redfall, non ha colpito nel segno. È stata una delle partite più deludenti del 2023. Molti hanno già visto il gigante americano dare seguito al suo secondo fallimento. Devo dire che con Fallout 76 Bethesda Softworks ha raddoppiato i suoi fallimenti negli ultimi anni. Date le dimensioni del progetto, che coinvolgeva almeno 500 sviluppatori e la cui produzione sarebbe costata più di 200 milioni di dollari, Bethesda non fu in grado di sopravvivere al secondo fallimento. La buona notizia per i fan è che Starfield è probabilmente il gioco Bethesda più migliorato e meno difettoso al momento del rilascio.

Come ripete costantemente il suo fondatore, Starfield è il gioco più complesso che lo studio abbia mai progettato. Anche per la sua ricchezza, profondità e diversità. Perché qui non ti stai immergendo in un universo, ma piuttosto in centinaia… anzi, in migliaia di pianeti.

Prima di proseguire è importante definire con chiarezza di quale tipologia di gioco stiamo parlando. Starfield non è “antiche pergamene spaziali”. Sicuramente ne eredita alcuni aspetti e siamo chiaramente consapevoli del tocco Bethesda, ma considerato l’arsenale a tua disposizione e le sue meccaniche di gioco, Starfield è in realtà molto più vicino a un FPS che a un gioco di ruolo. Lo stile più simile è probabilmente il molto carino The Outer Worlds.

Ma a prima vista, avremmo potuto aspettarci che un gioco Bethesda fosse più vicino a No Man Sky o Mass Effect. Ma niente affatto. Starfield è un FPS narrativo con un forte elemento RPG, che offre sicuramente libertà nelle azioni del giocatore, ma è più orientato all’azione rispetto a No Man Sky. L’esplorazione è una componente del gioco, ma non il nucleo. Ad esempio, qui il decollo e l’atterraggio sui pianeti vengono eseguiti automaticamente. Tutta una serie di meccaniche inoltre sono state semplificate rispetto a No Man Sky. Il che è di per sé una buona idea se si sa quanto queste sequenze possano diventare noiose dopo diverse ore di gioco…

Tuttavia, Starfield è tutt’altro che direttivo come Mass Effect, che mira a essere uno sparatutto più lineare. Nel corso dell’avventura, al giocatore verranno offerte missioni principali che lo porteranno in giro per la galassia e si impegneranno in missioni solitarie molto potenti. Inoltre, troviamo una serie di compiti per diverse fazioni, oltre ai compiti secondari. Il giocatore può decidere su quali missioni concentrarsi, scegliendo di esplorare la galassia, costruire il proprio avamposto o partecipare alla vita locale. Da questo punto di vista il titolo è un vero successo perché offre al giocatore completa libertà di movimento, molto più che in Elder Scrolls o Fallout.

Bisogna però ammettere che è molto interessante lasciarsi guidare dalla trama principale, è molto interessante da seguire ed ha un ritmo impressionante. Iniziamo quindi l’avventura nei panni di un minatore, che avremo la possibilità di personalizzare all’inizio del gioco. Il nostro personaggio viene mandato alla ricerca di un nuovo filone di materie prime e si ritrova, senza saperlo, a imbattersi in un artefatto di una civiltà scomparsa. Quindi eredita un dono unico che gli permette di integrarsi rapidamente nella comunità degli avventurieri: una costellazione. Molto rapidamente diventiamo dipendenti dal gioco, poiché ci sono molti personaggi centrali e ognuno ha la propria personalità. Scopriamo gradualmente la loro storia attraverso i dialoghi durante missioni e missioni, che spesso servono a farci conoscere nuovi eroi. Quindi sì, a volte può volerci un po’ di tempo, ma devi ammettere che in Starfield anche le missioni secondarie sono generalmente avvincenti. Forse questo è il più grande successo di questo progetto, che ci offre un’esperienza unica proponendoci una serie di attività in un mondo gigantesco che aspetta di essere esplorato.

Per completare la missione principale vagando a destra e a sinistra, conta tra le 40 e le 100 ore di gioco. Questo è tutto. Tuttavia, molti giocatori supereranno facilmente le 200 ore di gioco in questo universo infinito.

Ciò che il gioco ti sorprende davvero sono le scene di sparatorie molto intense, che spesso ricordano uno strano mix di Halo e Wolfenstein. È un gioco piacevolmente nervoso e tecnico, che spesso coinvolge fino a dozzine di unità, a volte di fazioni diverse, e le sensazioni sono davvero lì. Francamente non ci aspettavamo che Bethesda raggiungesse questo livello.

Come abbiamo detto sopra, il gioco è molto orientato all’azione. Ciò significa che parteciperai a molte battaglie armate. Naturalmente ci sono anche missioni di scorta, missioni di baratto e battaglie spaziali. Ma nel complesso, gli scontri a fuoco e l’esplorazione sono il cuore dell’esperienza.

Notiamo di sfuggita che il gioco è abbastanza generoso in termini di contenuti con una gamma di armi, equipaggiamento, abilità e oggetti che potrete recuperare dai corpi dei vostri avversari o frugando in casseforti e forzieri. Sentiamo il tocco di Bethesda qui, con molti elementi simili a Elder Scrolls. Ogni articolo qui ha un peso e un valore diversi e tutti possono essere acquistati o rivenduti dai commercianti. Inoltre, come in Elder Scrolls, acquisirai esperienza durante le tue missioni e potrai sbloccare nuove abilità per il tuo personaggio. In questo livello Bethesda non ha esitato ad essere originale perché ad ogni aumento di livello guadagnerai un punto che ti permetterà di ottenere una nuova abilità o migliorare un’abilità già ottenuta. Ad esempio, aumenta del 10% il danno inflitto ai tuoi nemici con una pistola, riduci la commissione del venditore del 10% quando acquisti un oggetto da un negozio, ecc. eccetera. Il piccolo tocco di originalità qui deriva dal fatto che, per sbloccarli, generalmente dovrai completare piccole sfide narrative che ti porteranno a esplorare tutti gli aspetti del gameplay: ad esempio la cucina.

Inoltre, come in Elder Scrolls, ci sono molti vantaggi. Esistono sempre diversi modi per affrontare una situazione: infiltrazione, confronto e talvolta persuasione attraverso il dialogo con la parte avversaria. Come in Elder Scrolls, c’è sempre un sacco di cose da fare: che si tratti di cucire uno scrigno, costruire una nuova nave, stabilire un avamposto, partire alla scoperta della fauna e della flora di un pianeta in evoluzione o scansionare tutte le specie registrate. C’è sempre qualcosa da fare e da vedere qui, ed è ciò che rende Starfield così magico.

Tuttavia, il gioco ovviamente non è perfetto. Lo criticheremo dall’inizio perché le sue battaglie spaziali, che spesso si riducono a chi ha la nave più grande, sono ripetitive e noiose. Ne criticheremo anche la colonna sonora, che va un po’ dietro le quinte. Il doppiaggio francese è eccellente, così come gli effetti sonori, ma è gravemente carente di temi simbolici. Lo criticheremo anche perché è sicuramente troppo divertente, ma rimane comunque molto stabile dall’inizio alla fine, permettendoci di interagire principalmente solo con NPC umani… È un peccato che lo studio non ci abbia permesso di scoprire altre civiltà e specie. Tuttavia, trova davvero la piccola bestia che Starfield offre contenuti enormi e riempie brillantemente quasi tutte le scatole.

Visivamente, il gioco è un completo successo. A volte è straordinariamente bello. Alcune ottime recensioni. Le modifiche del volto hanno molto successo e troviamo moltissimi oggetti disegnati con particolare attenzione. Tuttavia, altre ambientazioni hanno meno successo, specialmente nei mondi generati proceduralmente.

Starfield è anche senza dubbio il miglior gioco che lo studio abbia mai realizzato. Il gioco è in perfette condizioni al momento del rilascio. Incontreremo sicuramente qualche bug o un altro, un rallentamento o un altro, ma niente in confronto alla situazione di Skyrim o Fallout 76 nelle loro versioni.

Ma la cosa più impressionante resta il livello di interesse verso questo universo, che gode di una strana credibilità. Qui, ogni mondo ha le sue regole, condizioni meteorologiche e attrazione. Ogni articolo ha il suo peso e il suo valore, che varierà a seconda del commerciante a cui stai cercando di rivenderlo. Ogni decisione avrà anche un impatto. Vuoi andartene con più bottino? Puoi portarlo con te, ma se hai il peso massimo del tuo equipaggiamento, ti stancherai più velocemente, perderai l’ossigeno più velocemente e rimarrai gravemente invalido in combattimento… Ogni giocatore inoltre passerà attraverso un avventura diversa.

Conclusione

Con Starfield, Bethesda Softworks distribuisce senza dubbio il suo gioco più completo ed è senza dubbio un serio candidato per il titolo di “Gioco dell’anno”. Coinvolgente, dall’inizio alla fine, con una trama solida, una ricchezza senza pari con centinaia di mondi da esplorare e un divertimento nei suoi combattimenti che non ha nulla da invidiare a Wolfenstein, Starfield offre un’esperienza di gioco davvero unica che fonde brillantemente sequenze di ripresa, esplorazione e suspense. . Elementi di gioco di ruolo. Ciò che emerge è una strana commistione di generi che ricorda spesso un certo tipo di Outer Worlds, ma molto più ambiziosa. Perché qui puoi decidere come si svolgerà la tua avventura. Diventerai un esploratore di costellazioni o sceglierai di unirti ai ranghi di una fazione? Esplorerai il mondo o la tua vita da viaggiatore galattico si concentrerà sulla costruzione di una base e sul collegamento con la gente del posto? In Starfield sei tu a decidere come giocare. Il nuovo gioco di Bethesda è un successo a quasi tutti i livelli. Una volta afferrata la tavola, sarà difficile lasciarla andare.

