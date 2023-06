WhatsApp introdurrà un nuovo modo di comunicare

Una nuova forma di messaggistica sta per colpire WhatsApp. Le versioni beta di Android e iOS ora includono la possibilità di creare brevi messaggi video.

I videomessaggi appariranno presto su WhatsApp. La novità è appena arrivata sulle versioni beta di iOS e Android, e come spesso accade WABetaInfo Chi se n’è accorto. WhatsApp continua il suo progetto di modernizzazione e decide di scommettere su una nuova forma di comunicazione, anche a costo di correre dei rischi. Resta da vedere se l’audacia del servizio di messaggistica verrà premiata.

60 secondi per dire tutto

In particolare, la funzione dovrebbe consentire agli utenti di registrare e condividere brevi video. Pertanto, la durata massima dei messaggi non può superare i 60 secondi. Per attivare la registrazione sarà necessario selezionare l’icona della fotocamera. A priori, WhatsApp intende facilitare la transizione tra messaggi audio e video consentendo all’utente di passare dall’uno all’altro con un semplice tocco.

Quando viene visualizzata l’icona della fotocamera, tieni premuto per avviare la registrazione del messaggio. Il destinatario, invece, può attivare la lettura del messaggio cliccandoci sopra una volta. Naturalmente, la funzionalità richiederà la possibilità di installare l’ultima versione di WhatsApp, inclusa la lettura dei messaggi.

Come per tutte le altre forme di comunicazione, i messaggi video beneficeranno della crittografia end-to-end. Non c’è dubbio che WhatsApp faccia delle concessioni sulla riservatezza, il che non ci soddisfa. Tuttavia, ci sembra difficile determinare il reale vantaggio di questa novità.

Certo, i videomessaggi aggiungono un tocco di originalità e possono essere un’utile aggiunta a determinate conversazioni. Soprattutto quando si tratta di mostrare qualcosa. Tuttavia, il servizio di messaggistica consente già di condividere foto o registrare video direttamente dall’app. Ciò ne limita notevolmente l’utilità.

_

Segui Geeko su FacebookE Youtube E Instagram per non perderti notizie, quiz e consigli.