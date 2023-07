Questi sono i nanodiamanti osservati dalla trama di James Webb nell’universo primordiale

È noto che nelle profondità della Terra, alte pressioni e temperature portano alla formazione di diamanti dal carbonio. Dovrebbe essere lo stesso con la polvere di carbonio prodotta dalle stelle alla fine della loro vita nello stadio di gigante rossa così come con le esplosioni di supernova. Da decenni, infatti, si scoprono nanodiamanti nei grani presolari, più antichi del sistema solare che si possono trovare nei più antichi meteoriti carboniosi.

Sono corpi contenenti poche migliaia di atomi di carbonio che formano una distinta struttura cristallina e si aggregano a dimensioni di pochi nanometri, un miliardesimo di metro di diametro. Si può ottenere come residuo lattiginoso di una porzione di un meteorite carbonioso disciolto in acido.

Oggi, come descritto in un articolo pubblicato su naturaSi ritiene che la firma infrarossa di questi nanodiamanti possa essere stata osservata nelle galassie come rilevato dal James Webb Space Telescope circa un miliardo di anni dopo il Big Bang al massimo.

Galassie che sono cresciute più velocemente di quanto previsto dalla teoria?

Joris Wittstock dell’Università di Cambridge, uno dei principali astrofisici dietro la scoperta, spiega: I granelli di polvere ricchi di carbonio possono essere particolarmente adatti ad assorbire la luce ultravioletta con una lunghezza d’onda di circa 217,5 nanometri, che abbiamo osservato per la prima volta direttamente negli spettri di galassie molto vecchie. Ricordiamo di sfuggita che James Webb (JWST) vede negli spettri infrarossi che la sua luce è spostata verso il rosso dall’espansione dell’universo, per esempio le righe presenti nell’ultravioletto all’origine.

Nello stesso comunicato stampa dell’ESA, il collega membro del team Rinsky Smit, un membro del team della Liverpool John Moores University, nel Regno Unito, ha aggiunto: Questa scoperta indica che le galassie infantili nell’Universo primordiale sono cresciute molto più velocemente di quanto ci aspettassimo. Webb ci mostra una complicazione nei primi luoghi di nascita delle stelle (e dei pianeti) che i modelli devono ancora spiegare ».

Ancora una volta, il successore di Hubble ci fornisce indicazioni che dimostrano che le galassie si sono evolute più velocemente di quanto si pensasse per alcuni decenni, il che potrebbe indicare che il modello cosmologico standard deve essere rivisto, ad esempio sostituendo la presenza di materia oscura per una modifica delle leggi di gravità sotto la teoria di Mond, anche se è ancora troppo presto per concludere che questo modello non sia in realtà in grado di prevedere le osservazioni Web utilizzando James B.

A proposito, però ronzio Moderno e altamente esagerato per le ire della comunità dei cosmologi, non abbiamo alcun motivo serio per credere che l’universo osservabile abbia più di 13,8 miliardi di anni e in particolare 26,7 miliardi di anni, come suggerito dal fisico Rajendra Gupta moltiplicando la rotazione. In particolare, sappiamo da decenni che la teoria della luce “stanca” – proposta per spiegare il redshift spettrale senza coinvolgere l’universo visibile – porta ad almeno tre previsioni che sono confutate da osservazioni a circa 10 sigma, per usare la terminologia dei fisici (Scopri cosa dice da tempo il cosmologo Ned Wright). Un punteggio confutato a 5 sigma significa già che c’è solo una possibilità su un milione che la confutazione sia sbagliata, che è una possibilità molto minore anche con 10 sigma.

Questo dà un’idea delle credibili, se logicamente possibili, piccole acrobazie che dovrebbero essere moltiplicate per ottenere un’età di 26,7 miliardi di anni. In particolare, è necessario ipotizzare che alcune costanti fondamentali della fisica varino nel tempo quando esistono già vincoli molto forti su queste possibili variazioni, e anche tenere conto della datazione cronometrica degli ammassi stellari e dell’abbondanza di alcuni nuclei nella Via Lattea non tutti corrispondenti in prima approssimazione a un universo già più vecchio di 13,8 miliardi di anni.

Nanodiamanti o IPA?

Ma torniamo alla scoperta dei nanodiamanti. Infatti, la segnatura rilevata da James-Webb può essere ben spiegata nel caso di galassie osservate come erano solo pochi miliardi di anni fa dall’abbondante presenza di molecole di carbonio, che sono chiamate cugine PAH delle molecole di benzene ( Idrocarburi policiclici aromatici o PAH, in inglese). Ma nelle galassie di circa 600 milioni di anni dopo il Big Bang, come quelle osservate come parte di JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (Jades), questa ipotesi non è credibile secondo gli astrochimici che quindi concludono che è molto probabile che i nanodiamanti vengano osservati.

se è così,” Questa scoperta è stata resa possibile dal miglioramento senza precedenti nella sensibilità della spettroscopia nel vicino infrarosso di Webb, in particolare lo spettrometro nel vicino infrarosso (NIRSpec). L’aumento di sensibilità fornito da Webb equivale, in termini visivi, all’aggiornamento immediato del telescopio Galileo da 37 mm da parte di Un telescopio molto grande 8 metri ESO Roberto Maiolino, membro dell’Università di Cambridge WUniversity College London Dietro la scoperta dei nanodiamanti.

« Abbiamo in programma di lavorare di più con i teorici che stanno modellando la produzione e la crescita della polvere nelle galassie. Questo farà luce sull’origine della polvere e degli elementi pesanti nell’universo primordiale. Il membro del team dell’Università dell’Arizona Erin Shifaei ha aggiunto, Centro Astrobiologico (Taxi).



Nanodiamanti e meteoriti. Per una traduzione francese più o meno accurata, clicca sul rettangolo bianco in basso a destra. Dovrebbe apparire la traduzione inglese. Quindi fai clic sul dado a destra del rettangolo, quindi fai clic su Sottotitoli e infine Sottotitoli automaticamente. Scegli “Francese”. © thebrainscoop