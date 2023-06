Momenti migliori per potenziare la tua attrezzatura dal fabbro – Diablo IV

L’articolo sul miglioramento dell’esperienza acquisita su Diablo 4 ha interessato molti giocatori. Oggi vi suggerisco di guardare quali livelli ci sono per migliorare gli oggetti. Come sai, è possibile migliorare un oggetto nel fabbro. Tuttavia, è più interessante farlo in momenti specifici.

In un articolo pubblicato su redditThatJumpyJumpS tocca un argomento interessante. Questo può essere utile per sconfiggere un mostro d’élite che sta causando problemi o per migliorare.

in un modo Diablo 2 e le sue caratteristiche molto importantiDiablo IV contiene anche livelli in cui il miglioramento degli oggetti passa attraverso un certo percorso. In altre parole, potenziare un oggetto in un determinato momento ti porterà grandi benefici, e a volte è meglio aspettare il momento giusto piuttosto che potenziare indiscriminatamente il tuo equipaggiamento.

Facciamo un esempio concreto:

Hai l’oggetto ilvl 337. Vai dal fabbro per migliorarlo. Ti costa materiali. Guadagni forza. Grande. No, infatti, avresti dovuto aspettare fino a quando non avevi l’oggetto ilvl 340 perché i vantaggi sarebbero stati molto più alti.

Infatti, un oggetto di livello 340 è un oggetto di livello 3, mentre un oggetto di livello 337 è di livello 2. Ciò significa che un oggetto di livello 3 ha accesso a più oggetti degli altri: statistiche, abilità bonus e così via.

Se sei di livello cuore 3, ad esempio con un oggetto ilvl 400, puoi andare dal fabbro e spendere le tue composizioni. D’altra parte, se stai per superare un corso, è meglio aspettare un po’ e ottenere gli oggetti dal livello più alto.