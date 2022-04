Wall Street si interrompe per l’economia e la Fed occupata – 26/04/2022 alle 22:59

WALL STREET TERMINE EN NETTE BAISSE

di Bansari Mayur Kamdar e Noel Randewich

(Reuters) – La Bourse de New York a fine en nette baisse mardi alors que les investisseurs s’inquiétaient du ralentissement de la croissance économique mondiale et d’une politique plus agressive de la Réserve fédérale amétrele américaine pourinflation (F) .

L’indice Dow Jones a cédé 2,38% a 33.240,18 punti.

L’S&P-500, più grande, un perdu 2,81% a 4.175,20 punti.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 3,95% a 12.490,74 punti.

En amont de la pubblicazione après-clôture de leurs résultats trimestriels, Alphabet et Microsoft ont chuté tous deux de près de 4%, Confirmant la tendance des dernières semaines lors desquelles perspective les valeurs aux forte croissance on éve des décécérel ‘intérêt pèsent sur leurs bénéfices .

Il solido debutto della stagione dei risultati è stato fissato per le misure di confinamento imposte in Cina contro il COVID-19 e per la riduzione della politica monetaria delle principali banche centrali mondiali del fatto che la fiamma dell’uomo.

Tesla a plongé de 12% e pesé lourdement sur le S&P-500 et le Nasdaq, les investisseurs craignant que le patron du constructeur automobile, Elon Musk, vende une partie de ses actions afin de contribuer au financement de son rachat de Twitter per 44 miliardi di dollari.

Environ un tiers des compagnies du S&P-500 publient d’ici la fin de semaine leurs résultats trimestriels, dont des géants technologiques. Après Microsoft et Alphabet mardi soir, Apple communiquera ses résultats jeudi; la firme à la pomme a fini la sedutance en recul de 3,7%.

“Les résultats ont dans l’ensemble été plutôt bons. Mais cela n’est pas vraiment major dans le tableau général. Il s’agit plutôt de la Fed et d’autres banques centrales, et désormais du la COVID” a commenté Ross Mayfield , strategia chez Baird, a Louisville nel Kentucky.

Vu l’état actuel du marché, at-il dit, “il ya davantage l’hypothèse de risques à la baisse que d’une surprise à la hausse”.

Parmi les principaux secteurs du S&P-500, celui de l’énergie a été le seul à progresser, de 0,05%, dans le sillage du rebond des prix du pétrole dopo l’annonce que la Russie allait suspendre à compterses livraisons de gaz verso la Pologne.

Sulle 134 imprese dell’S&P-500 non sono state pubblicate risultati trimestrali, l’80,6% non ha ricevuto risultati dagli analisti selezionati.

General Electric a chuté de plus de 10% après avoir annonce unae previsione di beneficenza annuel située dans le basi della fourchette de sa précédente estimation.

(versione francese Jean Terzian)