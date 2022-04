L’effet de la baisse de TVA sur le gaz et l’électricité est déjà anéanti par la hausse des prix de l’énergie

La luce della TVA dal 21% al 6% sull’energia elettrica e sulla luce che consente di ottenere lunghi tempi di impatto con un forte impatto sull’aumento del prezzo dell’energia sul pouvoir d’achat des ménages.

In Fiandra, il régulateur flamand de l’énergie, la VREG vient de publier des chiffres.

La VRT les a relayés ce mardi. L’aumentation des prix de l’energie est telle qu’elle contrebalance l’effet baisse de TVA voulu par le gouvernement. Ce que le régulateur flamand constate vaut aussi pour Bruxelles et la Wallonie puisque l’aumento del prezzo dell’energia est identique nelles trois régions.

Si l’on prend l’électricité, per esempio, l’entrée en vigueur de la baisse de la TVA n’aura permis de faire sentir ses effets que pendant un mois. Pour une famille flamande moyenne, le mois passé, il passaggio della TVA de 21 à 6% avait permis un gain de 237 euros sur une base annuelle. Depuis, le prix de l’electricité a à nouveau fortement grimpé. Pour la même famille moyenne, il ne s’agit plus d’un gain, mais d’une augmentation de 240 euros sur base annuelle.

Me en ne payant que 6% de TVA, les tarifs étant plus élevés, la facture moyenne d’une famille est plus salée qu’en février, avant l’entrée en vigueur de la réduction de la TVA.

Selon le régulateur flamand de l’énergie, une famille qui conclut un contrat aux condition du mois d’avril devra payer, en moyenne, 1708 euro pour l’année, ce qui constitue, selon la VREG, un nouveau record. En mars, l’effet baisse de la TVA e le tariffe en vigueur à ce moment-là permettaient d’espérer “limiter” la facture a 1468 euro per l’année.

Pour le gaz, c’est même pire, car les prix ont encore plus flambé que ceux de l’électricité, annulant d’autant plus tout effet “baisse de la TVA”. Une famille flamande qui a concludere un contratto di gaz naturel en avril doit s’apprêter à payer 3659 euro pour sa consommation annuelle, de quoi battre légèrement le record de janvier.