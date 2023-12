Walibi, Plopsa, Bellewaerde, Pairi Daiza: Christmas Holiday, il nuovo imperdibile appuntamento per i parchi tematici

Per i parchi a tema o a tema, gli ultimi anni sono stati pieni di cambiamenti. Gli investimenti sono stati numerosi, con nuove attrazioni, la creazione di nuove aree e alcune attrazioni a standard europeo. Pensiamo anche agli hotel sorti a Plopsaland o a Bairí Daisa, senza dimenticare il lavoro che si sta realizzando a Walibi. Per finanziare tutto questo i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti dovranno aumentare, ma i parchi stanno valutando anche nuove strade.

Quest’anno Walliby chiuderà i battenti solo per poche settimane: per la prima volta il parco aprirà i battenti a Natale “in un mondo incantato”.

Ovviamente la cosa più semplice è allungare i periodi di apertura. Pairi Daiza è aperto tutto l’anno da febbraio 2021, con una breve chiusura di qualche settimana dopo le vacanze di Natale. Anche quest’anno il parco vuole dare il massimo. “A Paire Daiza, il periodo natalizio è iniziato il 2 dicembre, tutti i giorni fino al 6 gennaio 2024, con spettacolari illuminazioni in tutto il parco. Il parco sarà decorato con 70 decorazioni giganti tra cui 47 animali a grandezza naturalePromesse del giardino. Dal 16 dicembre verranno installate orchestre automatizzate in grandi palle di Natale e le famose videomappe verranno proiettate sulla Torre Cambronne, il palazzo neoclassico e su uno schermo d’acqua lungo 50 metri che emerge dal lago. Dal 23 dicembre, la Grand Dôme, trasformata in un villaggio di bianco Natale sotto il cielo dell’aurora boreale, accoglierà i visitatori con musica e piccoli assaggi di stagione (24-25-31 dicembre e 1 gennaio non ci saranno animazioni).“

Walibi apre per la prima volta a Natale. © Walibi

Se Plopsaland aprirà il suo parco a Natale per la terza volta, sarà la prima volta per Wallibi e Belleweirde. Wavrien Park coglierà l’occasione anche per inaugurare il nuovo Aqualibi il 21 dicembre. Per le attività natalizie, Walibi evidenzia alcune novità. “Aprire il parco in inverno era possibile per noi solo a patto di poter vedere le cose in grande e sorprendere ancora una volta il nostro pubblico. Sono sicuro che il lavoro delle squadre per trasformare il parco in un mondo magico e scintillante stupirà famiglie e gruppi di amici in cerca di momenti caldi durante le vacanze di fine anno., ha annunciato il direttore del parco Jean-Christophe Parent in occasione dell’annuncio dell’apertura invernale. In totale verranno scoperte 4 aree tematiche, mentre tutte le consuete attrazioni saranno accessibili.

Walibi e Bellewaerde apriranno per la prima volta durante le vacanze invernali

Sul versante di Bellewaerde, che come Walibi appartiene al gruppo Compagnie des Alpes, stiamo progettando di montare un tendone che ospiterà alcune attrazioni. Sarà possibile accedere anche a voli regolari come Wakala e Huracan, oltre che alla nuova stazione di Hampi e Psssht. Pertanto, l’apertura è più modesta.