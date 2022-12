Bellevues aumenta i suoi tassi di risparmio

La banca statale al 100% è la prima delle “Big Four” a superare il limite.

Giornalista

Scritto da Amandine Clotte e Belga

15/12/2022



IlGiovedì la Banca centrale europea ha alzato i tassi di interesse chiave dello 0,5%. Belfius è la prima delle grandi banche a reagire: dal 2 gennaio il tasso base e il premio fedeltà sui conti di risparmio strutturati scenderanno rispettivamente dallo 0,01% allo 0,35% e dallo 0,10% allo 0,15%. La banca al 100% statale lancia anche un nuovo prodotto per chi non ha bisogno dei propri risparmi entro 12 mesi. Questo conto di risparmio strutturato, denominato Belfius Fidelity, offre un bonus fedeltà più elevato dello 0,65% (pagato se i fondi rimangono sul conto per almeno un anno) e un tasso base dello 0,15%.







Dovrebbero muoversi anche BNP Paribas Fortis, KBC e ING

Quindi dovremmo aspettarci cambiamenti nella concorrenza nel prossimo futuro.

Di recente, l’economista Etienne de Calatay ci ha espresso le sue preoccupazioni sulla politica dei bonus delle quattro maggiori banche del paese (BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius e ING), che fino ad ora avevano offerto il minimo legale dello 0,11% come rendimento. Clienti: Oggi ci si può porre una domanda sull’assenza di concorrenza tra le grandi banche. Se i quattro leader non reagiranno alle mosse della Banca centrale europea, potrebbero aumentare i dubbi sulla formazione dei cartelli e sull’intesa. Il che è indesiderabile, le loro circostanze devono essere riviste e possiamo sperare che non si comportino tutti allo stesso modo. Quando i tassi di interesse erano così bassi, si capiva che tutte le banche offrivano il minimo legale per il risparmio. Quando i prezzi salgono, sembra sospetto continuare a seguire la stessa politica.

Alla fine di novembre, Keytrade ha effettivamente modificato anche la politica dei bonus di risparmio. In pratica si tratta di due opuscoli, i cui tassi di interesse complessivi sono saliti allo 0,7 e all’1%.