DH risponde alle tue domande: dovresti pulire la tua auto in inverno?

L’inverno non è il periodo migliore per mantenere pulita la tua auto. Basse temperature, sale, fango, terra, niente salva la nostra auto. Per fortuna ci sono alcuni consigli che puoi mettere in pratica facilmente per pulire al meglio la tua auto durante questa stagione. Benoît Douchet, direttore del centro estetico mobile Cocoon Car, sa bene il fatto. Imprenditore nel cuore, ha avviato la sua attività di pulizia e bellezza più di vent’anni fa. Ci dà i suoi migliori consigli sul modo migliore per mantenere la tua auto.

Quando dovresti pulire la tua auto?

Idealmente, valuta di pianificare la pulizia esterna ogni due settimane. Principalmente per togliere il sale. Dovresti sapere che questo prodotto è molto alcalino. In definitiva, si rischia di attaccare tutti i piccoli elementi cromati dell’auto così come le parti metalliche come i dischi dei freni o i cerchioni. È anche importante programmare la pulizia interna una volta al mese. “Trascorriamo molto tempo in macchina, che non è al sicuro da batteri e microbi.“, spiega Benoit Douche. Gli strumenti di pulizia come pulsanti, plastica e schermi ne facilitano la rimozione. Ricordatevi inoltre di pulire le finestre interne con un prodotto adatto. “Più le finestre sono sporche, più c’è nebbia. Il che aumenta la mancanza di visione“, Aggiunge.

Attenzione alle temperature

“Vietato pulire l’auto all’aperto se la temperatura è inferiore a tre gradi. dice l’uomo d’affari. “L’acqua sul pavimento può congelarsi e diventare una vera e propria pista di pattinaggio per l’utente. Inoltre, le guarnizioni delle porte possono congelarsi e strapparsi quando vengono aperte. Pertanto, è meglio scegliere la pulizia degli interni se le temperature rimangono basse. Al di sopra dei tre livelli, puoi scegliere di pulire la casa se ne hai la possibilità.

Attrezzatura di base

“Con un semplice secchio di acqua tiepida e il giusto sapone in microfibra e composto, puoi effettivamente ottenere un buon risultato.”“, spiega Benoit Douche. Se avete un’idropulitrice, ancora meglio. Attenzione però a non avvicinarvi troppo all’aereo, altrimenti rischiate di rovinare la vernice. Una pressione di 100 bar è più che sufficiente. “Un piccolo consiglio: se hai un soffiatore per foglie, usalo per asciugare la macchina“, brontola il capo. Infine, la soluzione migliore è munirsi di un sapone professionale per il corpo, uno per i bordi, uno speciale lavavetri e una microfibra adatta per i veicoli.”Evitiamo soprattutto le spugne da cucina con i lati graffiati, perché effettivamente abbiamo visto clienti usarle e poi giungere da noi con il veicolo completamente graffiato.“Dotarsi di buoni prodotti rimane un certo costo, ma può ripagare a lungo termine”, afferma Benoit.

E allora le auto elettriche?

“Il detto che alle auto elettriche non piace l’acqua è un mito “, dice subito l’imprenditore. Aggiunge però che occorre prestare particolare attenzione agli accessi di ricarica. È importante pulirli frequentemente in modo che non si accumuli sporco o fango che potrebbero causare il congelamento e il blocco della porta di ricarica. “Fare attenzione a non dirigere il getto d’acqua direttamente sulle zone di ricarica.“, precisa.

Prezzi diversi

Il più economico sarà sempre il “self-made”, cioè il fai da te. Dovrai solo calcolare il valore d’acquisto dei prodotti, circa 30 euro a seconda della gamma scelta. Per quanto riguarda l’autolavaggio self-service, i prezzi vanno dai 4 agli 8 euro, a seconda del tempo necessario per la pulizia esterna. Per quanto riguarda il classico autolavaggio automatico o l’autolavaggio manuale, i prezzi vanno dai 10 ai 20 euro a seconda del programma scelto, e questo sempre per la sola pulizia esterna. Per le pulizie professionali di interni ed esterni, ad esempio presso “Cocoon Car” di Nivelles, il costo di una city car è di 50 euro IVA esclusa. Infine, al regista Pulire la tua auto da solo ti fa fare esercizio! Inoltre, fare bene alla salute fa bene anche al morale. Ti sentirai meglio viaggiando in un’auto pulita!

Ora sai cosa fare questo fine settimana…