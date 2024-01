I pannelli solari sono più economici da installare e più efficienti e l’intelligenza artificiale sta ravvivando l’interesse per le energie alternative

Per Magnotti le nuove tecnologie possono aiutare a ridurre i costi di pre-installazione. Aiutando, ad esempio, a creare molteplici opzioni di progettazione basate su diversi criteri di budget e prestazioni, in modo rapido ed economico. ” È qui che l’intelligenza artificiale può svolgere un ruolo più importante. Lui spiega, ” Perché gli scenari da prendere in considerazione sono tanti ».

Sarebbe anche possibile migliorare la raccolta dei dati per realizzare questo passaggio. Oltre alle informazioni ottenute dalle immagini satellitari o dalle previsioni meteorologiche, l’intelligenza artificiale può analizzare le strutture dei clienti in loco, utilizzando droni o varie tecnologie di imaging. Sarà anche in grado di limitare i viaggi dei tecnici in loco, il che potrebbe ridurre i costi riflessi nel preventivo finale.

L’intelligenza artificiale ridurrebbe anche i costi operativi. ” La manutenzione a lungo termine è molto importante e i consumatori finali generalmente non ne tengono conto nei loro calcoli “, rileva Magnotti. Se si mantiene sul vago nelle previsioni, l'imprenditore ritiene che ciò possa aiutare i clienti a pianificare la necessità di manutenzione dei propri impianti, riducendo così i costi e migliorando i rendimenti.