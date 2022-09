Questo è quanto probabilmente pagherai nel 2023!

In un servizio in onda martedì 6 settembre 2022 Sul giornale 20 ore di TF1I nostri colleghi hanno discusso il tema dei prezzi elevati. L’inflazione, infatti, ha colpito non solo cibo e carburante, ma anche elettricità e gas.

per approfondire la discussione, Hanno menzionato la durata della tariffa scudo. In effetti, il paese ha implementato uno scudo doganale nell’autunno del 2021. Questo per mitigare l’impatto inflazionistico dell’aumento dei prezzi del carburante.

Quindi questo scudo a induzione è chiaro Aiuta i francesi dall’inizio dell’inflazione. Ma questo scudo può essere esteso oltre il 31 dicembre 2022? Ti diciamo tutto noi!

Prezzi elevati di luce e gas

I prezzi dell’elettricità continuano a salire e Questo non sembra rallentare tanto presto. Mentre il governo teme una carenza di energia nell’inverno del 2022.

Ancora più preoccupante è l’aumento dei prezzi del gas e dell’elettricità Il francese. In effetti, i prezzi dell’energia di ogni tipo destano grande preoccupazione per i francesi, che non sanno se sapranno rispondere ai bisogni delle loro famiglie.

Gran parte della popolazione si chiede quanto Dovrà spendere per l’elettricità nel 2023. In un servizio trasmesso da TF1 alle 20 di martedì 6 settembre 2022, i nostri colleghi hanno affrontato l’argomento concentrandosi sullo scudo dei prezzi.

E così la domanda che rimane alla fine delle labbra sembra: Sarà prorogato nel 2023 ? La risposta è si! Questo è dopo il 31 dicembre. Va detto che questo provvedimento, adottato dal governo, ha permesso a molti francesi di risparmiare.

Quest’anno l’aumento del prezzo dell’elettricità doveva essere del 40%. Grazie al governo, l’aumento per i francesi è stato solo del 4%. per il gas, Il prezzo potrebbe essere esploso dell’80%.ma è rimasto al livello dell’anno scorso, annuncia la voce fuori campo di reportage Da TF1.

Se il governo deciderà di abolire lo scudo doganale a gennaio 2023, la bolletta elettrica aumenterà in media di 120 euro al mese. Per il gas, dovrai pagare ca 180 euro al mese.

Scudo tariffario

Ovviamente, questo aiuto ha giovato ai francesi. Sul quotidiano Les Echos, infatti, il ministro dell’Economia Bruno Il sindaco ha sottolineato: senza lo scudo tariffario, l’aumento del gas e L’elettricità sarà almeno al 100% l’anno prossimo!

O un aumento della bolletta elettrica 120 euro in media al mese e per famiglia. Al momento, nessun importo è stato annunciato ufficialmente dal governo francese. Tuttavia, una cosa resta certa!

Questo scudo doganale è buono ridurre gli incrementi Per tutti i francesi. Questo è quello che è successo annunciare Bruno Le Maire, ministro francese dell’Economia, delle finanze, dell’industria e della sovranità digitale: A gennaio 2023 come ottobre 2021 ci sarà un aumento del prezzo del gas, un aumento del prezzo dell’elettricità, ma ve lo prometto. Può essere contenuto e tollerato.

Ha anche assicurato che anche i francesi sarebbero stati in grado di farlo Approfitta del nuovo buono energia come aiuto in più. Ricordiamo che sono riusciti ad ottenerlo sei milioni di francesi, per importi che vanno dai 48 ai 227 euro.

Quindi il suo importo futuro sarà discusso in Parlamento. e rapporto TF1 Mostra che può essere spinto Più famiglie. È interessante notare che finora lo scudo tariffario è costato allo stato francese più di 16,5 miliardi di euro.