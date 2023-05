Binance annuncia il passaggio a una nuova piattaforma in Giappone

Dopo aver completato l’acquisizione di Sakura Exchange BitCoin (SEBC), uno scambio di criptovalute giapponese, come annunciato nel nostro post del 28 aprile 2023. Il gigante di Binance si sta ora preparando per il lancio ufficiale della sua filiale giapponese, Binance Japan, previsto per giugno 2023.

Sakura Exchange BitCoin passa a Binance Japan

In una dichiarazione pubblicata sul suo sito web ufficiale, Sakura Exchange BitCoin, una piattaforma di trading di criptovalute regolamentata dalla Japan Financial Services Agency (FSA), ha recentemente osservato che Cessa le sue attività a fine maggio. Tuttavia, questa chiusura non segna la fine dell’exchange, ma piuttosto la sua imminente rinascita sotto un nuovo nome: Binance Japan. L’appuntamento è per giugno 2023Binance Japan emergerà come una popolare sussidiaria del gigante delle criptovalute binanceoffrendo una nuova opportunità per gli utenti giapponesi di usufruire dei principali servizi di trading e scambio di criptovalute.

Secondo le informazioni di Binance, tutti i fondi rimanenti sulla piattaforma di trading SEBC saranno convertiti in yen giapponesi e Vengono automaticamente trasferiti sui conti bancari degli utenti da giugno. Questa misura mira a garantire una transizione agevole, consentendo agli utenti di accedere in modo sicuro ai propri fondi senza interruzioni durante questo periodo di transizione.

Binance Japan: la nascita di una strategia a fronte di una rigida regolamentazione e davanti ai concorrenti

Di fronte a normative sempre più severe nel panorama attuale, la strategia di Binance è stata quella di espandere la sua presenza globale Organizza le entità locali. Questo approccio è stato precedentemente adottato da Binance a Singapore nel 2021, in Malesia nel 2022 e più recentemente in Tailandia. In Giappone, invece, Binance è stata costretta a cessare le operazioni nel 2018 Dopo non aver ottenuto una licenza separata dai regolatori locali. Questa nuova iniziativa di rinascita come Binance Japan mostra il desiderio dell’azienda di ristabilire la propria presenza nel mercato giapponese e soddisfare gli attuali requisiti normativi.

Inoltre, Binance ha riferito che la popolazione giapponese che utilizza la piattaforma globale non sarà in grado di aumentare o Per aprire nuove posizioni in opzioni dopo il 9 giugno. Gli ordini in sospeso verranno annullati e gli utenti dovranno chiudere le loro posizioni esistenti entro il 23 giugno. Inoltre, è stato dimostrato che Codici di leva di Binance Non può essere riscattato o acquistato dai residenti giapponesi.

Con il lancio di Binance Japan, il gigante del trading di criptovalute ha preso il sopravvento lead importanti rispetto a concorrenti come Coinbase e Kraken. Sono stati costretti a interrompere le loro attività in Giappone per ottenere grandi risparmi. La mossa arriva in un mercato ribassista delle criptovalute, nonostante il recente aumento dei prezzi di bitcoin (BTC) negli ultimi mesi.

fonte : Cointelegrafo

Guarda anche: