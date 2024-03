Vuoi costruire o ristrutturare la tua casa: quali sono i prezzi dei materiali?

C'è però una buona notizia da notare: notiamo che i prezzi si stanno stabilizzando per molti materiali. Alcuni stanno addirittura affrontando un calo dei prezzi. Ma nello specifico, come appare in numeri?

E i prossimi mesi?

Attualmente è difficile dire se la stabilità e la tendenza al ribasso continueranno nei prossimi mesi. Il sindacato edile spiega: “Un ulteriore aumento dei prezzi dell'energia o qualsiasi altro evento degno di nota potrebbe avere un impatto diretto sui prezzi dei materiali da costruzione“.

Pertanto, è meglio non aspettare per realizzare i vostri progetti, poiché non saranno necessariamente meno costosi. Motivo: non è necessario prendere in considerazione solo i prezzi dei materiali. Ci sono anche gli stipendi e l'occupazione. Senza dimenticare che i prezzi dei terreni sono in costante aumento. Ci sono anche obblighi per i futuri proprietari di fornire alloggi più efficienti dal punto di vista energetico, il che fa lievitare anche la bolletta.