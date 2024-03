Come un errore bancario ha permesso ai clienti di prelevare milioni di dollari: “Non c'è modo per loro di scappare”

È impossibile sfuggire alla legge?

In un paese in cui lo stipendio medio è di 188,76€, l’idea di prelevare denaro illimitato dal proprio conto bancario è stata chiaramente un successo. In totale, circa 10.000 clienti hanno approfittato di questo bug e alcuni di loro hanno anche effettuato transazioni legittime durante questo periodo.

La maggior parte dei prelievi sono stati effettuati da studenti, ha detto ai giornalisti locali il presidente della banca, Abe Sano. Pertanto, secondo quanto riferito, gli studenti hanno formato lunghe code agli sportelli bancomat del campus per prelevare denaro, fermandosi solo quando gli agenti di polizia sono arrivati ​​per intervenire.

Nawras Li conosciamo. “Possono essere rintracciati e sono legalmente responsabili di ciò che hanno fatto”.

Uno studente dell’Università della Scienza e della Tecnologia di Addis Abeba ha detto alla BBC che persone che conosceva tenevano i soldi. “C'è un avviso affisso nella mensa che avverte gli studenti di non restituire i soldi per evitare conseguenze legali, ma non ho visto nessuno farlo. Invece, ho visto post su TikTok di studenti che imprecavano e esortavano gli altri a non restituire affatto i soldi“, ha spiegato. Da parte della banca centrale, il messaggio è chiaro: Abe Sano ha avvertito che coloro che non restituiscono denaro che non gli appartiene saranno perseguiti entro la fine della settimana.

“Non c'è modo per loro di scappare perché sta per accadere [transactions] Digitale e questi sono i nostri clienti. Li conosciamo. Possono essere rintracciati e sono legalmente responsabili di ciò che hanno fattoLo ha detto mercoledì in un'intervista con BBC Newsday. Il direttore della banca conferma l'impossibilità di “eludere” la legge e si rammarica del problema tecnico verificatosi durante le normali attività di “Manutenzione e ispezione“Il che ha permesso questo errore.

Pur contestando le notizie secondo cui i clienti avrebbero ritirato 40 milioni di dollari che non appartenevano a loro, Abe Sano ha affermato che l'importo era elevato. Il suo livello esatto dovrebbe essere determinato dopo un audit condotto entro questa settimana. In ogni caso, la Banca Centrale d’Egitto può essere orgogliosa di essere rimasta fedele al suo motto: “La banca su cui puoi sempre contare”.