Vuoi cambiare l’auto ma ti sei perso? Questo è il mio consiglio.

Gennaio richiede, ti suggerisco di rivedere i criteri per la scelta di una nuova auto.

Dire che quest’anno non ci saranno spettacoli automobilistici non è del tutto esatto. Sono passati anni da quando i marchi automobilistici belgi sono stati venduti direttamente al salone dell’auto. Ma questo momento è rimasto un momento meraviglioso sia per gli appassionati di auto che per chi ha dovuto cambiare auto. Siamo venuti in showroom per scoprire modelli e optional e per vedere e toccare con mano i veicoli, ma siamo andati dal concessionario per negoziare i termini e firmare il contratto di acquisto.

Qui non c’è il Salone dell’Auto a causa del Covid, ma non solo… e così le case costruttrici hanno gareggiato nella creatività per essere presenti e attive nel web e soprattutto nelle concessionarie.

Molte diverse fonti di energia perdono acquirenti

Elettrica, ibrida, probabilmente dimenticate per ora il gas… Sembra che la scelta non sia mai stata così complicata, il che ha portato soprattutto a un calo dell’acquisto di auto nuove, quindi questo non è l’unico motivo, ma è uno.

La diffusione delle opzioni confonde i potenziali acquirenti.

Quindi, quali consigli possiamo dare a un potenziale acquirente che ha specificamente bisogno di cambiare la sua auto?

Una grande macchina solo per andare in vacanza: a cui pensare

In generale, i potenziali acquirenti hanno una buona idea delle dimensioni dell’auto e del colore desiderato. Ti stai ancora ponendo la domanda sul modulo. Hai davvero bisogno di una macchina grande solo per andare in vacanza? Non puoi sceglierne uno più piccolo, più economico e noleggiarne uno più grande per le vacanze?

Non c’è elettricità sotto i 400 km di autonomia per la maggior parte dei belgi

Questa domanda è stata chiarita, il vero dilemma è la meccanizzazione. Tecnicamente, non esiste un’opzione motore che si riveli disastrosa. Tutto dipende da come lo usi. Se stai pensando di utilizzare un motore elettrico, sappi che la maggior parte dei belgi ha una soglia psicologica di 400 km di autonomia per sentirsi a proprio agio.

Prezzo di rivendita dell’elettricità dopo 5 anni: sconosciuto

Per scegliere questo motore, prova a calcolare il cosiddetto costo totale di proprietà. Quanto ti costerà la tua nuova auto, finché non la rompi o la rompi. Non prendere in considerazione solo il prezzo di acquisto, considera anche tutte le tasse altamente sviluppate, il prezzo del carburante e dell’elettricità e il costo della manutenzione. Ma anche al valore di rivendita previsto. Poi diventa più difficile. Quanto vale il tuo diesel quando alcune aree lo vietano? Probabilmente non molto… ma quanto vale un’auto elettrica quando viene rivenduta tra 5 anni? Stessa taglia, forse più di un diesel, ma anche questa rimane un’incognita.

Ponetevi anche la domanda su quale ruolo volete ricoprire come cittadino nell’inquinamento globale associato alla mobilità. Che sia con il modello scelto o meno con il modo in cui utilizzerai il veicolo.

E se non riesci a orientarti, il confronto Test-Achats ti consentirà, sulla base di alcune domande, di guidarti verso il miglior motore. https://www.test-achats.be/mobilite/autos/comparateur/voumes-doccasion

Il sistema di monitoraggio automatico confronta le auto sul mercato. https://www.moniteurautomobile.be/achat-voiture-neuve/rechercher-vehicule.html

Infine, ecco alcune informazioni utili per l’acquisto di una nuova auto:

Documenti necessari

Una volta effettuata la scelta, il venditore ti consegnerà un modulo d’ordine. Verifica che tutte le informazioni sul modulo d’ordine siano coerenti con quanto concordato con il venditore. Nel modulo di domanda Deve includere le seguenti informazioni:

Specifiche del veicolo: marca, modello, anno, opzioni e colore

Prezzo concordato

Lo sconto concesso

Data di consegna del veicolo

La data e il luogo di creazione dell’ordine di acquisto

Firma dell’acquirente e del venditore

Possibile abbonamento a credito

Potenziale importo di sostituzione per la tua vecchia auto

quando ritiri la macchina, monitoraggio Corrisponde alla descrizione sul modulo d’ordine. In caso contrario, puoi rifiutare l’auto.

Il venditore deve mostrarti un file Documenti prossimo: