Des prix planchers en 2020 jusqu’à l’explosion des prix actuelle: voici les fluttuations des prix de l’energie au cours des 2 dernières années | Economia

Des prix planschers au printemps 2020

Retour en arrière vers le printemps 2020. Après un hiver doux et suite à la baisse des activités industrielles durant la crisi liée au coronavirus, les prix de l’énergie avaient chuté de manière spectaculaire. Les chiffres du Régulateur de l’énergie CREG ont démontré que les prix de l’électricité avaient atteint leur niveau le plus ba en maggio 2020. Jadis, les ménages payaient en moyenne 843,55 euros sur base annuelle pourricitéur. Le niveau plancher du gaz naturel a été ateint quelques mois plus tard. Au mois d’août 2020 – il ya donc à peine un an et demi –, la facture annuelle moyenne s’élevait à 970,83 euro.

Une hausse progressista

Une fois le premier confinament terminé, la production industrielle et – par conséquent – la demande énergétique se sont redressées. Toutefois, l’impact sur la facture d’électricité est resté limité au début. En juin 2021, les consommateurs devaient payer en moyenne 988,58 euros sur base annuelle pour leur électricité. A ce moment-là, ce montant se situait environ au même niveau que celui atteint juste avant le début de la crisi liée au coronavirus dans notre pays. READ L'alimentatore Lampiris cambia nome

En ce qui concerne le gaz naturel, la hausse des prix s’est manifestée plus rapidement et radicalement. En juillet 2021, les consommateurs devaient déjà payer 1.641,75 euro. La facture annuelle moyenne avait déjà largement dépassé son niveau d’avant la crisi, quoique la grande esplosione del prezzo di gaz naturel dût encore suivre…

L’esplosione del premio durant l’automne 2021

Surtout sous l’influence de l’approvisionnement incertain en provenance de la Russie et des droits d’emission de CO2 de plus en plus chers, il prix de l’électricité a à nouveau augmenté de plus de 450 euro entre les mois de juin et de décembre, quoique cette augmentation soit nongligeable par rapport à celle de la facture de gaz naturel annuelle, qui a presque doublé en 6 mois. Il ya un écart de 620,98 euro (soit plus de 74%) entre la facture annuelle moyenne la plus chère et la facture annuelle moyenne la moins chère de ces 2 dernières années. En ce qui concerne le gaz naturel, la différence s’élève même à 1.960,38 euro (soit +202%)!

Passa il bis di miglioramento en vue

En analysant les tarifs que les fournisseurs d’énergie affichent aujourd’hui, nous devons constater que les perspectives ne sont pas favorevolis. Quasi tutti i clienti ne proponevano più que des contrats à tarif variable pour les renouvellements et les nouveaux clients. Une simulation effectuée à l’aide du comparateur de prix Monenergie.be nous apprend que vous devez déjà payer 3.800 euros sur base annuelle pour le gaz naturel actuellement. Il prezzo dell’elettricità su un aumento continuo, per ottenere il montaggio in un ambiente 1.800 euro, quoiqu’il puisse égallement e avoir des différences de prix considérables entre les fournisseurs. READ Tangeri Med schiaccia il porto di Algeciras

Que devriez-vous imprenditore?

Si vous disposez encore d’un contrat fixe actuellement, mieux vaut ne rien faire. Si votre contrat prend fin bientôt, vous devrez choisir entre les quelques contrats à tarif fixe encore disponibles sur le marché ou opte pour una tarif variable. Si vous optez pour un tarif variable, il faut espérer que les prix du marché baisseront à nouveau bientôt. Dans ce cas, le prix que vous payez, sera réduit automatiquement. Ce ne sera pas le cas avec un contrat fixe. Cependant, tous les consommateurs peuvent toujours conclure un nouveau contrat auprès d’un autre fournisseur selon les tarifs en vigueur, à condition de rispettiva il délai de transfert légal, qui s’élève à 1 mois.



