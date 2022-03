“Vous ne méritez pas un tel c**!”: rejetée par son mari, Nathalie (“Mariés au premier regard”) reçoit le soutien des internautes

Lorsqu’il a vu Nathalie pour la première fois, Michael n’a pu cacher sa déception dans Maries au premier su RTL-TVI. “Je ne m’attendais pas à ça…“, dit-il. Pourtant, l’homme de 45 ans originaire de Dison a accepté de se marier avec cette inconnue qui, selon les test scientifiques des expert, lui serait compatibile à 78.1%. Il décide de se”laisser porter par le choix de la science“.

Lors de la cérémonie, le garagiste ne se sent toutefois pas à sa place et se montre très lontano avec son épouse. A tel point que celle-ci fond en larmes dans les toilettes de la salle de mariage. Désemparée, elle se confie à ses amies qui tenent de lui apporter, tant bien que mal, du réconfort. De son coté, Michael parle à coeur ouvert à ses proches. Physiquement, Nathalie ne l’abbigliamento pas.

Après s’être entretenu con Jean-Luc Beaumont, esperto dell’amour de Maries au premier, Michael semble toutefois être prêt à donner une chance à Nathalie. Une once d’espoir apparaît lorsqu’ils partagent un slow sur Tempi lunghi d’Amir. “Je suis contente de la fin”, dichiara Nathalie qui est un peu plus rassurée qu’en début de soirée.

Leur premier matin en tant que mari et femme ne s’est pas déroulé comme dans les contes de fées. Michael et Nathalie se sont réveillés tourmentés. “Je réfléchis beaucoup. Peut-être un peu de trop“, dit ce dernier.”Le matin quand je me lève, c’est horrible. C’est vraiment orribile. C’est un peu la panique. (…) C’est glaciale“, déclare, de son côté, Nathalie qui pose des question à son mari sans trouver de réponses.”J’essaye de lui parler mais il est tout à fait fermé.“

A la camera, Michael se confie: “Je n’ai pas vraiment d’attirance envers elle. Ca me fait peur parce que, moi, je marche comme ça, au feeling. J’accroche ou j’accroche pas. C’est une question de ressenti.“Lors d’un nouvel entretien avec Jean-Luc Beaumont, l’homme dit toutefois que ce serait du gâchis de ne pas saggiyer d’apprendre à connaître davantage Nathalie.”C’est quelqu’un de charmant et de gentil (…) Mais, j’ai pas non plus envie de la blesser et de lui faire du mal“, dit-il.”Sa tête dit oui mais son coeur est tout à fait indécis donc c’est compliqué pour lui”dichiarare l’esperto à la camera.

Les deux époux s’envolent donc pour la Grèce. “Contenuti Je suis. Je veux vraiment savoir pourquoi on nous a mis ensemble. J’ai l’impression que maintenant je vais vraiment savoir comment il est. Je suis sereine”, così Natalia.

“Je pense qu’elle a plus d’attirance pour moi que moi j’en ai pour elle’

Une fois arrivés sur place, Michael et Nathalie se montrent très complices et partagent plusieurs momenti agréables. Nathalie inizia à croire à la naissance d’une relationship plus qu’amicale. “Je pense qu’il ya une histoire d’amour qui pourrait arrive parce que que sur le peu de temps que je le connais je vois les trucs pour lesquels on nous a mis ensemble“, dite-elle.”Il ya des petits gestes qui me font plaisir. Si ça continua, il ya la petite flamme qui pourrait s’allumer entre nous. Ca pourrait être plus que de l’amitiéMichael apprécie également i momenti passati a due.Tout se passe bien. Sulle righe d’insieme. Il n’y a plus aucune pression.” Mais il ya toujours des réticences du côté du marié.”Je pense qu’elle a plus d’attirance pour moi que moi j’en ai pour elle“, dit-il à la camera.

Le soir, Nathalie profite d’un restaurant en tête-à-tête pour dire à Michael ce qu’elle a sur le coeur et lui rimproche de ne pas tener de la connaître davantage. Face à son épouse, ce dernier tente de justifier son comportement mais il n’y arrive pas. “Je pense qu’elle s’est rendu compte qu’elle s’interessait plus à moi que moi à elle“, conclut le garagiste. Le malaise a donc refait surface entre Nathalie et Michael qui démarrent à peine leur voyage de noces…

Vague de soutien envers Nathalie

Le désarroi de Nathalie a touché la Toile. Depuis la diffusion de son mariage et la naissance des réticences de son époux, les message de soutien défilent sur les réseaux sociaux. De son côté, Michael est pris en grippe. “Vous êtes une chouette personne et ne méritez pas un tel c***“”, “Au vu des commentaires grossiers de Monsieur et son entourage…courrez vite dans l’autre sens…vous êtes beaucoup trop bien à tout niveau“, Le gars a 45 piges il s’attendait à ce qu’on le marie avec une petite de 25 😂😂, les vieux mecs qui pensent être jeunes, c’est hilarant. Désolée pour une femme saine, équilibrée et rayonnante qu’on l’ait mariée à un vieux mec surfacel qui se croit plus beau et plus jeune qu’il n’est. Tu trouveras mieux, ça, c’est évident“il bis” Je croise les doigts qu’ il a ouvert les yeux sur vous et découvert que vous êtes une magnifique personne‘, peut-on lire en commentaire des publications de Nathalie sur Instagram.

Sur sa page Instagram, Michael fait égallement face à des internautes en colère. “Pauvre Nathalie elle mérite tellement mieux . Elle est élégante. Classe. Pure …. et on la met avec un macho qui kiffe les bimbos de 30 ans..”, “A force de tout miser sur le physique, vous allez rester longtemps célibataire. Cette femme était très belle!“,”Je n’ai qu’une seule ha scelto a vous dire, ne cherchez pas la perfezione ou vous allez finir votre vie seul….😉“, sont les messages que l’on peut retrouver à côté des photos immortalisant son expérience dans Maries au premier.