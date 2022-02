Meilleur film, meilleur acteur et meilleure actrice… “Une vie démente” triomphe aux Magritte

Ce samedi soir se déroulait la 11e cérémonie des Magritte du cinéma. I film “Une vie démente” e “Un Monde” ont fait une razzia, décrochant chacun sept distinzioni. Mais c’est le premier cité qui sort grand vainqueur, en décrochant les principaux prix: celui du meilleur film, du meilleur acteur et de la meilleure actrice.

“Une vie démente” d’Ann Sirot et Raphaël Balboni a insi été désigné “Meilleur film”. Le long métrage s’est imposé face à “Adoration” di Fabrice du Welz, “Files de joie” di Frédéric Fonteine ​​​​et Anne Paulicevich, “Les intranquilles” di Joachim Lafosse et au premier film “Un monde” di Laura Wandel.

Jean Le Peltier a été couronné “Meilleur acteur” pour son rôle dans “Une vie démente”. Il s’est imposé face à Bouli Lanners (Cette musique ne joue pour personne), Arieh Worthalter (Serre moi fort) e Jérémie Renier (Slalom).

Jo Deseure, toujours dans le film “Une vie démente”, a été elle sacrée “Meilleure actrice”. Elle s’est distinguée face à Lubna Azabal (Adam), Virginie Efira (Addio les contro) e Lucie Debay (Une vie démente).

Jane Birkin ha incontrato una Magritte d’onore dal titolo postumo di Marion Hänsel

Jane Birkin a remis, samedi lors de la 11e cérémonie des Magritte du cinéma, un Magritte d’honneur à il titolo posthume à la cinéaste Marion Hänsel. La chanteuse et comédienne française avait campé en 1985 l’heroïne de “Dust” qui avait valu a Marion Hänsel le Lion d’Argent alla Mostra di Venezia. “J’ai eu cette chance de l’avoir connue. Je rimpianto qu’elle ne soit pas là pour savoir à quel point elle nous manque comme metteur en scène, comme productrice (…) J’ai rarement vu quelqu’un avec une telle determinazione et une telle droiture”, un souligné Jane Birkin au sujet de la cinéaste.

“Je lui dois ce film (Dust, ndlr) et je lui dois le fait que mon père m’avait vue sur la première page de The Guardian en Angleterre (…) et il avait dit qu’il était fier de moi” , un ajouté l’actrice et chanteuse française.

©BELGA

“Je suis tant heureuse ce soir de remettre ce prix à baby Jean que je n’ai pas vu depuis 40 ans”, at-elle encore déclaré sur scène en remettant le prix au fils de la réalisatrice.

“Avec près de 15 longs métrages dans sa filmographie, entre adapts littéraires et créations originales, Marion Hänsel s’est imposée dans le paysage cinématographique belge et mondial avec une œuvre puissante filament, saminimé a le écinuée croisé des Prix Nobel, trascendé des Goncourt, été sélectionné à Cannes et Venise (où elle a remporté le Lion d’Argent). temps et l’espace, aussi lettré que spectaculaire”, un expliqué l’Académie André Delvaux, organisatrice de la cérémonie des Magritte.

Le palmarès complet des Magritte

FILM MAGRITTE DU MEILLEUR

· Une vie démente d’Ann Sirot et Raphaël Balboni, prodotto da Julie Esparbes (Hélicotronc)

MAGRITTE DU MEILLEUR PRIMA FILM

· Un mondo di Laura Wandel, prodotto da Stéphane Lhoest (Dragons Films)

MAGRITTE DE LA MEILLEURE RÉALISATION

Unmond: Laura Wandel

FILM FILM MAGRITTE DU MEILLEUR FLAMAND

La civile de Teodora Ana Mihai, prodotto da Hans Everaert (Menuetto) e coproduit da Delphine Tomson, Jean-Pierre et Luc Dardenne (Les Films du Fleuve)

MAGRITTE DU MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINALE OU ADATTAMENTO

Une vie démente : Raphaël Balboni, Ann Sirot

MAGRITTE DU MEILLEUR FILM ETRANGER EN COPRODUZIONE

Titano di Julia Ducournau, coproduit di Jean-Yves Roubin et Cassandre Warnauts (Frakas Productions)

MAGRITTE DE LA MEILLEURE ATTRICE

Une vie démente : Jo Desire

MAGRITTE DEL MEILLEUR ATTORE

Une vie démente : Jean Le Peltier

MAGRITTE DE LA MEILLEURE ATTRICE DANS UN SECONDO RÔLE

Unmond: Laura Verlinden

MAGRITTE DU MEILLEUR ATTORE DANS UN SECONDO RÔLE

Une vie démente : Gilles Remiche

MAGRITTE DU MEILLEUR ESPOIR FÉMININ

Unmond: Maya Vanderbeque

MAGRITTE DU MEILLEUR ESPOIR MASCULIN

Unmond: Gunter Duret

IMMAGINE DI MAGRITTE DE LA MEILLEURE

Titano: Ruben Impens

MAGRITTE DU MEILLEUR FIGLIO

Unmond: Mathieu Cox, Corinne Dubien, Thomas Grimm-Landsberg, David Vranken

MAGRITTE DES MEILLEURS DECORS

Une vie démente : Lisa Etienne

COSTUMI MAGRITTE DES MEILLEURS

Une vie démente : Federico Denis

MAGRITTE DE LA MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE

Adorazione: Vincent Cahay

MONTAGGIO DI MAGRITTE DU MEILLEUR

Unmond: Nicola Rumpl

MAGRITTE DU MEILLEUR DOCUMENTARIO

Piccolo stessodi de Paloma Sermon-Daï, prodotto da Sébastien Andres e Alice Lemaire (Michigan Films)

MAGRITTE DU MEILLEUR COURT MÉTRAGE DOCUMENTAIRE

di madre d’Hippolyte Leibovici, prodotto da Laurent Gross (INSAS)

MAGRITTE DU MEILLEUR COURT MÉTRAGE DE FICTION

Germoglio di Xavier Seron, prodotto da Guillaume Kerbusch e Laura Petrone (Angie Productions) e Julie Esparbes (Hélicotronc)

MAGRITTE DU MEILLEUR CORTE MÉTRAGE D’ANIMATION

Su est pas près d’être des super héros de Lia Bertels, prodotto da Thierry Zamparutti (Ambiances asbl)