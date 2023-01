Le sue commoventi rivelazioni sull’aborto spontaneo di Meghan Markle

Nel suo libro di memorie, in uscita il 10 gennaio, il principe Harry ha rivelato dettagli scioccanti sull’aborto spontaneo di Meghan Markle, avvenuto nel 2020.

Un libro per dire la verità. Il 10 gennaio A.J Il diario del principe Harryintitolato aggiuntivo (alternativa in francese) nelle biblioteche. In tutte le pagine, il duca di Sussex in particolare solleva le grandi difficoltà che ha dovuto affrontare durante la sua vita, come ad esempio Il suo rapporto con suo fratello, il principe William, si è deterioratochi con lui inoltre Unione europea alterco violentoo il La morte improvvisa di sua madre, la principessa Diana, quando aveva solo 12 anni. Diversi estratti di questa biografia sono già stati pubblicati sulla stampa estera, dando al pubblico un assaggio delle rivelazioni del principe Harry.

Giovedì 5 gennaio, sito USA noi settimanalmente Condividi anche una clip da sostituire Dove il padre di Archie e Lilibet parla di un evento straziante: L’aborto di sua moglie Meghan Markleche si è verificato nel luglio 2020. In questo estratto, il principe Harry ricorda i giorni successivi a questo aborto spontaneo e alla dimissione dall’ospedale della duchessa del Sussex. Abbiamo lasciato l’ospedale con il nostro bambino non ancora nato. Confezione molto piccola“ha scritto per la prima volta.

Ho scavato una buca con le mie stesse mani.

Siamo andati in un posto Un luogo segreto che solo noi conosciamo“Il principe 38enne ha continuato, descrivendo il funerale intimo che lui e Meghan Markle hanno tenuto per il loro bambino defunto: Sotto un grande albero di banyan, mentre Megan piangevaj’Ho scavato una buca con le mani E ho messo delicatamente il pacchetto nel terreno.

Nel novembre 2020, la duchessa del Sussex ha scritto una colonna che è stata pubblicata sul giornale Il New York Timesin cui ha confidato il suo aborto spontaneo. Dopo aver cambiato il pannolino [d’Archie]Ho sentito un forte spasmo muscolare. Sono caduto a terra con lui tra le bracciacanticchiando una ninna nanna per tenerci calmi, la melodia felice contrasta nettamente con questa sensazione che qualcosa non va.Nelle sue parole, aggiungendo che suo figlio all’epoca Archie aveva 18 mesi. “Lo sapevo, Quando ho abbracciato il mio primo figlio, ho perso il secondo“ha aggiunto l’attrice americana, affermando di averlo Prova a immaginare come [le prince Harry et elle] Guarisce[aient]” Dopo questo calvario…