Jennifer Lawrence: Splendida in un abito trasparente, che rivela la sua lingerie sul tappeto rosso

J.Law governa decisamente il tappeto rosso con il suo stile killer. Alla fine di maggio, Jennifer Lawrence si è presentata al Festival di Cannes 2023 con il suo look da palla di cannone. E se la star di Hunger Games aveva tutti gli occhi puntati sulla sua Croisette in un abito in maglia super chic con la schiena scollata, ha davvero catturato l’attenzione di tutti quando ha salito le scale. Per l’occasione molto elegante, l’attrice 32enne sarebbe morta indossando un lussuoso abito rosso Dior. Un outfit elegante che ha indossato con infradito nere, sfidando il severissimo dress code dell’evento.

Jennifer Lawrence ha abbagliato in un abito semitrasparente alla premiere del suo nuovo film

Ovviamente, questa trovata di moda ha fatto scorrere molto inchiostro. Ma anche l’ultimo look di Jennifer Lawrence ha tutto per fare storie. Questo lunedì 12 giugno durantePremiere del suo nuovo film a Londra Senza rancore (E la sfida In VF), l’attrice è rimasta di nuovo sbalordita con un look sbalorditivo. Jennifer Lawrence è stata particolarmente mozzafiato in A.I Un abito nero attillato e trasparente che lascia intravedere il corpettomodellando un cestino dello stesso colore del suo vestito.

Così J.Law è una delle ultime star a soccombere alla tendenza abito nudoMa a modo suo. da Collezione prêt-à-porter Autunno/Inverno 2023 di Christian DiorRicamato con fiori e paillettes, questo elegante design era completamente trasparente quando è stato presentato sulla passerella del marchio di lusso francese. Così, ha completamente esposto la biancheria intima della modella che indossava. Jennifer Lawrence ha preferito una versione semitrasparente con una lunga sottoveste opaca invece dell’originale gonna midi trasparente. Ma, sulla splendida bionda, il risultato finale ha avuto lo stesso effetto wow! Soprattutto da quando l’attrice l’ha vestita con splendidi e preziosi guanti neri bijoux Anita Kho e Ana Khouri.