17, c’est le nombre de candidats qui ont tenté de décrocher le title – très convoité – de la meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles. Après avoir remporté le concours à due reprises, Cédric Mosbeux (alias Fernand Obb Delicatessen) a rejoint le jury, présidé par le chef du «Comme chez soi”** Lionel Rigolet, pour cette troisième édition qui s’est tenue, ce lundi 21 mars, à huis-clos. forme et sa taille : les expert du jury étaient chargés de coter les différentes assiettes à l’aide d’une grille reprenant plusieurs critères: forme/taille, cuisson, température de service, panure, friture du persilant, appquitareetéil, goût. Chaque croquette partecipante a été jugé à l’aide d ‘une grille de cotation.

Et les trois gagnants sont…

Mais arrêtons le suspens, le gagnant du concours est… Les Brasseries Georges (Av. Winston Churchill 259, 1180 Uccle)! Le restaurant ucclois qui fait party des adresses les plus appréciées des Bruxellois depuis 1986, a séduit le jury avec des croquettes croustillantes à souhait et parfaitement aggressnées. La croquette gagnante s’est démarquée des autres, selon le jury, qui souligne une petite reine revisitée, moins classique que les autres, aux accents d’une casserole de moules marinières. Bien garnie en crevettes et non bisquée, l’adresse uccloise avait toutefois pris le parti de garder une panure classique, sans Chapelure panko.« Une croquette aux crevettes très surprenante et riche en saveurs. Sonassesonnement évoque parfaitement la cuisine belge. Su un’impressione que le bouillon qui a servi à préparer le mélange a été particulièrement étudié »un curriculum Carlo de Pascale, notre chroniqueur gastro qui faisait partie du jury.

À la deuxième place, on retrouve le très convivial Todt’s Café (Rue de Rollebeek 11, 1000 Bruxelles) et, enfin, le restaurant Chez Léon (Rue des Bouchers 18, 1000 Bruxelles)! Une très belle surprise pour cet incontournable de la restauration bruxelloise qui a malheureusement récemment dû faire face à la disparition de son patron, Rudy Vanlancker. « À titolo personale, cela me fait très plaisir de voir Léon à la troisième place. Ils nous ont proposé une très bonne croquette aux crevettes qui a séduit une grande partie des membri della giuria. Un bel omaggio per un ristorante parfois considéré come un indirizzo turistico »conclude Carlo de Pascale.

