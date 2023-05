Volo in ritardo o cancellato? cosa vuoi fare

LUSSEMBURGO – Dopo diversi rischi nel trasporto aereo in Lussemburgo di recente, il Ministero della tutela dei consumatori ha pubblicato un promemoria su ciò che un passeggero può richiedere.

Vincent Lescott / Essenziale

Da uno sciopero in Germania al crash di un computer, alla rottura di un finestrino, alle condizioni meteorologiche o persino a un “incidente medico”, le interruzioni dei voli da e per il Lussemburgo si sono ripetute nelle ultime settimane. Ogni volta che ha un effetto sui viaggiatori, nella migliore delle ipotesi è ritardato, nella peggiore sono bloccati.

Questo lunedì, il Ministero della Tutela dei Consumatori ha ritenuto utile richiamare le possibilità di asilo a disposizione dei viaggiatori interessati.

Se il tuo volo è in ritardo

Il tuo volo di meno di 1.500 km è in ritardo di oltre 2 ore? Il tuo volo tra 1.500 km e 3.500 km è in ritardo di più di tre ore? Il tuo volo al di fuori dell’Unione Europea è stato ritardato di oltre quattro ore? Hai quindi diritto a “un pasto, un drink e due telefonate”.

Se il tuo volo al di fuori dell’UE è in ritardo di oltre quattro ore, puoi anche richiedere il rimborso del tuo biglietto aereo “indipendentemente dalla distanza prevista del volo”. Dovresti contattare la tua compagnia aerea per questo.

Se il tuo volo è stato cancellato

Hai due possibilità: chiedere alla compagnia aerea il rimborso del tuo biglietto aereo, oppure chiedere "un volo alternativo con condizioni di trasporto simili il prima possibile".

Ancora, “ogni viaggiatore ha diritto a un sussidio comprensivo di bevande, pasti, eventuale pernottamento e due telefonate gratuite”. Se questa copertura non viene offerta, puoi successivamente chiedere all’azienda di rimborsarti i costi che hai pagato in anticipo. Conserva le tue ricevute, soprattutto in caso di spese alberghiere.

“Tuttavia, non hai diritto a ulteriori danni se la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali, come una traccia danneggiata”, afferma l’Amministrazione per la protezione dei consumatori. Questo è stato esattamente il caso di domenica con la chiusura temporanea dell’aeroporto di Findel.

La compagnia aerea deve risponderti

Se viene richiesto un rimborso, la compagnia aerea ha generalmente due mesi di tempo per rispondere al consumatore. Se non sei soddisfatto della risposta, puoi presentare un reclamo al servizio per i diritti dei passeggeri, secondo il Ministero della protezione dei consumatori.