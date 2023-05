Il primo piano è nato per smantellare la prima generazione di turbine eoliche offshore

Lunedì a Bruges, le autorità belghe hanno presentato un primo piano per lo smantellamento delle turbine eoliche offshore di prima generazione, situate nella parte belga del Mare del Nord. Questa bozza è stata prodotta da diversi attori per conto del dipartimento marino dell’ambiente dell’FPS e dal ministro per il Mare del Nord, Vincent van Quickenborn.

Da ottobre, le parti interessate, sotto gli auspici del Royal Institute of Natural Sciences, si sono incontrate mensilmente per sviluppare una visione per lo smantellamento. Il risultato delle loro riflessioni è stato presentato lunedì. “I permessi operativi per i parchi eolici belgi in funzione risalgono a 10 o 15 anni fa. Quindi lo smantellamento della prima generazione di turbine eoliche è all’orizzonteIl ministro Van Quickenborn ha commentato: molte tecniche possono essere impiegate per tale smantellamento.

In particolare, sono allo studio le possibilità di riciclo e ripristino delle lame. Si studiano anche tecniche con l’obiettivo di eliminare tutte le basi. Da parte loro, i gestori di questi parchi eolici, che dovranno effettuare e finanziare il decommissioning, si preoccupano del costo dell’operazione se tutte le fondazioni dovranno essere rimosse. Ulteriori analisi e consultazioni sono necessarie per lo studio di fattibilità.