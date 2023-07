Sospetto furto di dati: un’altra sconfitta legale per Degroof Petercam

Lanciatore di avvisi

Un ricordo dei fatti. I due ex dipendenti lavoravano nella divisione SOP (Stock Option Plan), la cui attività principale è la creazione di piani di stock option concessi come compenso ai dirigenti aziendali. Affari molto redditizi. Il primo dirige questo dipartimento dal 2020; Il secondo, 25 anni, vi ha lavorato da febbraio 2021 fino a fine settembre 2022.

La prima è stata bocciata a fine settembre 2022, poco dopo che era stato emesso un segnale di allerta alla FSMA sulle pratiche La banca lo ritiene discutibile. Indica i meccanismi finanziari che avrebbero privato migliaia di dipendenti di decine di milioni di euro. I regolamenti bancari condannano fermamente questo tipo di pratica. Prima di segnalarlo all’autorità di regolamentazione dei mercati finanziari, aveva presentato una relazione interna senza alcun effetto. Il suo avviso all’interno della banca è stato inviato solo diversi mesi dopo al dipartimento di conformità, minimizzando i fatti. L’informatore è stato licenziato dopo aver inviato le informazioni alla FSMA.

Anche il secondo ex dipendente ha lasciato la banca a fine settembre per lavorare presso la società concorrente Optiniti, costituita dall’ex Degroof Petercam e dove molti degli ex dipendenti sono nell’ufficio SOP.

un po’ Poco dopo la loro partenza, il reparto IT di Degroof Petercam ha scoperto che diverse decine di migliaia di file erano stati scaricati dalla condivisione di file SOP. E da lì sono nati i sospetti di furto di dati. La banca sospettava anche che due ex dipendenti avessero derubato quasi tutti gli ex membri del team.

Sul lato Degroof Petercam, la reazione è semplice. “Analizziamo il giudizio che abbiamo appena ricevuto prima di tornare con la nostra reazione. spiega il direttore della comunicazione Arnaud Denis. Si può immaginare che la banca possa fermarsi qui, che chiuderebbe un dossier spinoso in quanto avviata la trattativa finale per il cambio di azionariato.