Facebook potrebbe averti aggiunto degli amici… a tua insaputa: Spiegazioni

Un bug nell’app, ora corretto, ha causato azioni automatizzate per alcuni utenti.

Una richiesta di amicizia è stata inviata a tua insaputa, alla minima visita a un profilo. Questo è lo strano errore che gli utenti di Facebook hanno rivelato la scorsa settimana. Il giornalista tecnico Olivier Cragg ha dimostrato questo fenomeno nel filmato Pubblicato su Twitter il 12 maggio. Quest’ultimo digita il nome utente nella barra di ricerca del social network, clicca sul profilo e in meno di due secondi, il bottoncino blu”Aggiungi un amico“Diventare”richiesta inviatasenza alcuna interferenza da parte del giornalista.

strano fenomeno che sarebbe dovuto a un guasto”Relativo al recente aggiornamento dell’appMeta, la società madre del social network, ha spiegato in seguito, prima di aggiungere:Abbiamo evitato che questo problema si verificasse e ci scusiamo per gli eventuali disagi causati”.

Tuttavia, l’origine e l’entità dell’errore non sono state determinate. Quindi è possibile che le tue precedenti visite si siano trasformate in richieste di amicizia. Per essere sicuri, posiziona il cursore nella barra di ricerca e vai ai diversi profili che stai cercando. Il pulsante blu sotto l’immagine del profilo ti indicherà lo stato della richiesta.

