Volkswagen spiega come la ID.7 sarà in grado di raggiungere i 700 km di autonomia

A volte chiamata Passat elettrica, la Volkswagen ID.7 offre un’autonomia impressionante di oltre 700 km. Ma come ci sei arrivato?

con più di 700 km di autonomia Annunciata, la nuova ID.7 batte tutte le altre Volkswagen elettriche in questo campo. Anche il confronto con auto di dimensioni simili è a suo favore, almeno nella situazione attuale. La Mercedes EQE (4,95 m più lunga, 1 cm in meno rispetto alla numero 7) è meglio accreditata con un’autonomia di 639 km (percorso misto WLTP). La Tesla Model S è un po’ più avanti, con 724 km annunciati.

L’auto Volkswagen taglia l’aria

Se la Volkswagen ID.7 può andare lontano con un costo, è in gran parte a causa sua Il coefficiente di resistenza (Cx) è 0,23 Che traduce la forma aerodinamica dell’auto. Confronta con 0,22 di Mercedes e 0,208 di Tesla. Questo valore è sempre necessario per un veicolo, perché influisce direttamente sui consumi e, di conseguenza, sull’autonomia. Più è basso, migliore è l’aerodinamica.

Lei determinata da più elementi, che non hanno tutte la stessa importanza. In questa grande berlina la carrozzeria rappresenta il 50%, le ruote e le gomme il 30%, il sottoscocca il 10%, mentre le prese d’aria (per il radiatore ad esempio) rappresentano anch’esse il 10% secondo il costruttore tedesco.

Pertanto, gli ingegneri del marchio tedesco hanno dovuto concentrarsi su tutti questi criteri per ottenere un buon coefficiente di resistenza aerodinamica. Là Parabrezza a bassa inclinazioneche non è una rottura netta del cofano contribuisce ad esempio a rendere la ID.7 un’auto aerodinamica, così come la linea del tetto leggermente inclinata e La parte posteriore è leggermente affusolata. I cerchi, le minigonne laterali e gli specchietti sono sagomati per ridurre al minimo la resistenza aerodinamica.

La parte anteriore della ID.7 ha anche due prese d’aria su entrambi i lati del paraurti, che deviazione del flusso d’aria verso i lati dell’auto. La posizione relativamente bassa del cofano, piccoli inserti sui passaruota anteriori, fondo piatto e refrigerante attivo (con un flap che si apre solo quando necessario) riduce anche il coefficiente aerodinamico. Infine, sono presenti anche un diffusore posteriore e un piccolo spoiler sul bagagliaio per indirizzare positivamente il flusso d’aria.

Basata sulla piattaforma MEB, già presente su altre Volkswagen della gamma ID, la nuova ID.7 inaugura a Nuovo motore elettrico 286 CV. Presentato come particolarmente efficiente in termini di consumi, quest’ultimo contribuisce anche ad un boost di autonomia come abbiamo già visto nel dettaglio.

prestazioni per qualificarsi?

Se i primi numeri forniti da Volkswagen sono promettenti, bisogna tenerne conto qualche cautela. 700 km è una stima del costruttore, non l’autonomia omologata nel ciclo WLTP. Inoltre, c’è sempre un divario tra i numeri teorici (siano essi stime o misurazioni WLTP) e la realtà. Nella vita reale, le auto elettriche spesso si comportano un po’ peggio di quanto pubblicizzato, soprattutto se si percorrono spesso le corsie preferenziali.

Altro dettaglio importante: ID.7 ti permetterà di scegliere tra due capacità di batteria, 77 e 86 kWh netti. È chiaro che solo con un secondo saranno possibili 700 chilometri. Con una batteria da 77 kWh, l’autonomia raggiungerà il picco di circa 615 km.

Infine, l’ID.7 va messo in prospettiva con quelli dei riferimenti esistenti in termini di autonomia. Per alcuni modelli la soglia dei 1000 km non è molto lontana, e talvolta viene addirittura superata, almeno in teoria…

Vuoi entrare a far parte di una community di appassionati? Il nostro disaccordo Vi dà il benvenuto, è un luogo di mutua assistenza e passione per la tecnologia.