20:15 Express – AI: la Francia è in ritardo – Quotidiano

L’intelligenza artificiale promette di cambiare il nostro futuro. Tuttavia, mentre aspetti di vedere se andrà bene o male, la Francia è in ritardo in quest’area, molto indietro rispetto a Stati Uniti, Cina o Canada. Sperando di invertire la tendenza, Emmanuel Macron ha deciso di rafforzare la sovranità digitale della Francia. Per parlarne mercoledì il presidente si è recato al salone Vivatech. C’erano Paul Moisson, Héloïse Grégoire e Thibault Dautrevaux. Tra agricoltori e ambientalisti è in corso un faccia a faccia sempre più violento. Gli ambientalisti criticano gli agricoltori perché il loro modello è troppo denso, troppo produttivo e quindi troppo inquinante. Gli stessi agricoltori rispondono che non hanno scelta e sono indignati per le azioni degli ambientalisti. In prima linea in questo testa a testa: il nuovo presidente dei Verdi, Marine Tondelaer, si confondeva personalmente durante i suoi viaggi sul campo. A Marmandy, qualche settimana fa, ha sporto denuncia contro il presidente della Camera dell’agricoltura del Lot-et-Garonne, che accusa di averla minacciata. Marine Tondeleire ha chiarito la questione alla corte mercoledì, poiché Dilly era presente. Marlene Schiappa è stata processata mercoledì al Senato per rispondere alle accuse che denunciavano il presunto uso discutibile del “Fondo Marianne”, un fondo da 2,5 milioni di euro istituito dopo la morte di Samuel Paty per finanziare società anti-separatiste.