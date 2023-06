Volkswagen ID.3 restyling (2023): un aggiornamento utile

e bref Versione ridisegnata di ID.3 Berlina elettrica compatta al 100%. Batteria da 58 kWh o 77 kWh Autonomia tra 418 e 557 km Da € 42.990

Quando è stato rilasciato, ID.3 ha ricevuto, in larga misura, una raffica di critiche. Non è stata la prima auto Volkswagen al 100% elettrica (e-Up! assume questo ruolo), ma è stata la prima auto considerata tale fin dall’inizio. Tuttavia, è difficile giustificare l’indegna qualità di finitura, il prezzo, l’ergonomia complessa e i frequenti errori del marchio che hanno rovinato la sua carriera iniziale.

Ma la Volkswagen, superata la sua colpa, ci ha giurato ai suoi grandi dei che, per questa riprogettazione, hanno tenuto conto delle critiche dei clienti (e della stampa automobilistica!). E se non riescono a risolvere tutti i problemi, si rimettono al lavoro per fornire un prodotto di maggior successo.

È corretto ? La risposta è sì, almeno in parte.

Plastica leggermente modificata

Esteticamente in un primo momento, Wolfsburg ha rimosso alcune delle incongruenze (scusate… gli originali), come la grossa perlina nera sul cofano o la decorazione sul montante posteriore. Così il primo diventa più liscio, sembra più lungo e presenta scanalature sui lati. Per quanto riguarda i rotoli, tornano semplicemente al colore del corpo.

Allo stesso tempo, il paraurti anteriore è stato ridisegnato. Niente più piccoli diamanti incisi sulla presa d’aria. Quest’ultimo cambia forma ed è ora affiancato da due prese d’aria che dirigono il flusso verso le ruote.

Nei profili vengono saltati gli inserti che denotano la Edition, e nella parte posteriore le luci a LED assumono un effetto 3D in finitura Style e Style Exclusive, mentre la sezione sul portellone è ora illuminata.

Infine vengono presentate nuove colorazioni, come quelle del nostro modello in prova, denominato “Dark Olive Green” (optional a 900 euro), oltre a “Bleu Cote d’Azur” e “Black Ebony”. I tetti e il portellone neri a contrasto rimangono in programma.

Qualità della cabina migliorata

Nell’abitacolo si è posta maggiore enfasi sul miglioramento della qualità dei materiali che sul design. Questo deve essere fatto, in quanto non è degno del marchio e del livello di prezzo praticato.

Tuttavia, le porte antivento hanno ancora cambiato il design. E tutt’intorno, la plastica dura lascia il posto a superfici schiumose. La parte superiore della plancia era già nel nucleo, la parte inferiore la congiungeva, anche le portiere anteriori. Le impunture sembrano migliorare la qualità percepita. Le prese d’aria centrali sono state leggermente modificate e il badge ID.3 è visualizzato al centro.

È stata implementata l’illuminazione ambientale e lo schermo multimediale è stato aumentato a 12 pollici di diagonale su tutte le versioni. La parte del leone è costituita da materiali riciclati, quindi il volante è ora rivestito con pelle artificiale “vegetale”, mentre i pannelli delle portiere e dei sedili sono realizzati in microfibra “Artflower”, composta per il 71% da rifiuti di plastica riciclata.

I dispositivi davanti al guidatore, anch’essi digitali, rimangono piccoli (5,3 pollici), e sono sempre attaccati al volante quando impostati, che è un ottimo “identificatore”. Quest’ultimo è dovuto ai tasti che devono essere premuti per ottenere il risultato desiderato, piuttosto che toccare.

Il sistema multimediale, severamente (e giustamente) criticato per lentezza e bug, è stato migliorato. Non la sua ergonomia, ma la versione 3.5 del software permette a tutti di avere meno errori (rimane un comando vocale che funziona più della ragione quando non viene chiesto nulla…), e più velocità. Tuttavia, siamo ancora molto lontani da ciò che offre Renault con il suo sistema Open R Link, Tesla o anche Stellantis con il suo ultimo sistema. I ritardi sono ancora sul programma.

Ma la connettività sta migliorando, con la possibilità ora di effettuare aggiornamenti senza spostarsi, in OTA (over the air), e di acquistare o noleggiare attrezzature mensilmente, tramite il negozio di auto online. Così, ad esempio, puoi permetterti un’illuminazione ambientale con 30 colori invece di 10 per 59 euro da acquistare, o 15 euro all’anno, o anche 1,50 euro al mese. L’aria condizionata a due zone invece di una costa € 289 per l’acquisto, ma € 73 all’anno o € 7,50 al mese. Infine, la navigazione può essere tua, nella versione base che non ce l’ha di serie, per 905 euro di acquisto, ma 225 euro all’anno, o 23 euro al mese, durante le vacanze ad esempio …

Funzionalità di navigazione che ha il vantaggio di offrire un pianificatore di viaggio che tiene conto dei consumi effettivi, di eventuali variazioni del tipo di guida e quindi dei consumi, della temperatura esterna, ecc., per suggerire le migliori stazioni di ricarica. Solo l’entry level Life Plus non ce l’ha, ma puoi utilizzare l’applicazione ID dello smartphone. Connettiti per pianificare viaggi e ricaricare.

Nella parte posteriore, le porte antivento rimangono solide, ma i passeggeri beneficiano di un buon spazio per la testa e di superfici vetrate sufficienti. Non ha niente a che fare con il sentirsi intrappolati nel sedere di Megan. Il volume del bagagliaio rimane a 385 litri, che è nella media, e la stessa Megane offre 440 litri. Con il sedile ribaltato, misura 1.267 litri.

Nessuna modifica tecnica importante

Tecnicamente, ID.3 avanza solo marginalmente. Fornisce ancora un motore da 204 cavalli e due batterie. La piccola vettura offre 58 kWh di capacità netta, 240 Nm di coppia e un’autonomia compresa tra 418 e 427 km a seconda della finitura e delle dimensioni degli pneumatici (consumo combinato WLTP tra 15,3 e 16 kWh). È qualche chilometro meglio di prima, grazie ai miglioramenti della gestione elettronica. Ma niente di evidente. Il caricabatterie integrato consente di ricaricare a 11 kW, ovvero circa 6 ore presso una stazione pubblica. In corrente continua si sale a 120 kW accettabili (100 kW al lancio), passando cioè dal 20 all’80% in 35 minuti.

Con questa batteria scatta da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi. E la velocità massima è fissata a 160 km / h.

La grande batteria fornisce una capacità di rete di 77 kWh. La coppia motore sale a 310 Nm, e l’autonomia passa da 547 a 557 km nel misto. Tuttavia, le prestazioni sono inferiori rispetto alla piccola batteria. Lo svantaggio è un peso aggiuntivo di 118 kg (493 kg contro 375 per la batteria, 1933 kg contro 1815 kg in totale). Da 0 a 100 scatti in 7,9 secondi. Il che è ancora totalmente vero.

La ricarica arriva ancora fino a 11kW AC, ma grazie a diverse chimiche delle celle (fornitore non lo stesso, SKI invece di LG o CATL), la ricarica rapida può arrivare fino a 170kW (rispetto ai 125 al momento). . Questo ti permette di passare dal 20 all’80% in 42 minuti.

Per il blog: La versione da 77 kWh (per ora) è omologata solo per 4 posti, e ha una panca a 2 posti nella parte posteriore, e una seduta sgonfia al centro. 58 kWh omogeneo in 5 posti. La spiegazione sta nelle storie oscure del peso autorizzato…

Potenza e coppia vengono ancora inviate alle ruote posteriori e chiaramente non ci sono cambiamenti.

Per misurare le qualità dinamiche, abbiamo scelto il nostro test Versione a batteria piccola, che attualmente rappresenta l’80% delle venditealla fine del modello di fascia media, con poche opzioni.